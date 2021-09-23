حي الهرم: تحديد مصير العقار المائل بيد لجنة كلية الهندسة

قال تيسير عبد الفتاح، رئيس حي الهرم بمحافظة الجيزة، إن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، طالبت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة، للمعاينة، ولتحديد الميل بالعقار المائل، بشارع النوبي المتفرع من شارع سليم، خلف فندق قاعود، بمنطقة منشأة البكاري، التابعة للحي، لافتا إلى أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قالت إنه توجد نسبة ميول بالعقار بالعين المجردة.

العقار حاصل على رخصة 6 أدوار وقام ببناء 4 أدوار مخالفة

وكشف عبد الفتاح لـ«الوطن» أن العقار يحتوي على 44 شقة، منها شقتين فقط مأهولتين، والعقار حاصل على رخصة في عام 2013 بـ6 أدوار أرضي، وميزانين و4 أدوار متكررة، إلا أنه خالف الترخيص وقام ببناء 4 أدوار بالمخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد صاحب العقار في كل مخالفة.

إخلاء العقار المخالف من السكان حفاظا على حياتهم

وأشار عبد الفتاح، إلى قيام أجهزة الحي بإخلاء العقار المائل والمخالف، من السكان القاطنين بالعقار المائل، حفاظًا على حياة وسلامة سكان العمارة والمنازل الملاصقة لها، لحين قيام اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة، من معاينة العقار وتحديد مصيره، لافتا إلى أن قوات الأمن فرضت كردونا حول العقار لعدم دخول السكان مرة أخرى للعقار حتى يبت في أمره.

أعمال إزالة العقار المائل على نفقة المخالف

وأكد عبد الفتاح، أنه تم إبلاغ مالك العقار بسرعة التحرك حتى يتم تشكيل لجنة أساتذة كلية الهندسة، لمباشرة عملها وإصدار قرارها بشأن العقار لافتا إلى أنه في حالة صدور قرار إزالة للعقار ستكون أعمال الإزالة على نفقه المالك.

استمرار الحملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

فيما واصل حي الهرم، برئاسة تيسير عبد الفتاح، شن حملاته المكبرة بالقطاع الشمالي لرفع وإزالة إشغالات المحال والمطاعم والمقاهي المخالفة، وإزالة التعديات على حرم الطريق.

وأشار عبد الفتاح، إلى أن الحملة استهدفت شارع المريوطية فيصل، وتم خلالها ضبط ومصادرة 200 حالة إشغال متنوعة، ما بين كراسي واستندات وفاترينات وثلاجات وعربات لباعة جائلين، وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لافتا إلى قيام قطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على خط التنظيم وإزاله كافة التعديات والإشغالات على حرم الطريق.