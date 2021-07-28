العقار المائل بالإسكندرية.. الميل يتسع والهدم مستمر

ما بين الترقب والخوف، بدأت أعمال هدم أجزاء من العقار المائل في الإسكندرية، بمنطقة بحري، وذلك في محاولة لتخفيف الأحمال على العقار المائل الذي يتسع ميله كل يوم، ما ينذر بوقوع كارثة حال عدم الإسراع بهدم بعض الأدوار، وتخفيف الحمل على الأساسات التي تصدعت بسبب زيادة الحمل والبناء المخالف منذ سنوات.

العقار المائل في الإسكندرية

وبدأ حي الجمرك في أعمال هدم العقار المائل بمنطقة السيالة ببحري في الإسكندرية، تمهيدًا لإزالة 10 أدوار، وذلك بناء على قرار اللجنة الهندسية، والتي أمرت أيضًا بإخلاء العقار بالكامل والعقارات المجاورة.

عقار الأنفوشي المائل في الإسكندرية

وتمكن العمال حتى الآن من هدم عدد من الطوابق داخل عقار الأنفوشي المائل، وذلك بعد تفريغ محتويات العقار وهدم واجهة العقار، بعدما تمت عملية الهدم من الداخل، فيما يتم تفريغ كل محتويات العقار، عن طريق روافع لمساعدة العمال في إخلاء باقي متعلقات السكان، المتواجدة في أعلى 8 طوابق، انتهى العمل فيها حتى مساء أمس الثلاثاء.

ويتم ذلك بعد هدم طوابق العقار المائل داخلياً، في محاولة لتفادي انهيار العقار في منطقة بحري في السيالة، خاصةً أن العقار مرتفع، وفي حالة انهياره قد يتسبب في كارثة بالمنطقة، لذا صدر قرار محافظة الإسكندرية بإخلاء العقارات المجاورة للبرج المائل، حفاظًا على أرواح الأهالي.

عقار السيالة المائل في الإسكندرية

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد أن عقار بحري المائل هو العقار رقم 164، مشيراً إلى أن هناك حوالي 2300 عقار بالمحافظة يزيد أعمارها على أكثر من 100 سنة.

صاحب العقار المائل في الإسكندرية

كانت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، تمكنت من ضبط مالك ومقاول العقار، وتم إحالته للنيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطياً 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تسبب العقار في مخاطر كبرى لسكانه، كما سيتم إزالة أدوار عديدة، تم تقديرها ما بين 10 إلى 12 طابقاً، كما قررت النيابة العامة استدعاء مسؤولي حي الجمرك، لسماع شهاداتهم حول الواقعة، والاطلاع على ملف العقار.