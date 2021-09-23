انطلاق الملتقى الأول لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب

يعقد أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار ثلاثة أيام، ورش عمل مكثفة، استعدادا لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

ملتقى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويهدف الملتقى إلى تقييم الأداء العام لأعضاء التنسيقية بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول، ومناقشة ما تم إرجائه من قوانين ودراسات، بالإضافة لمناقشة خطة العمل المقترحة خلال دور الانعقاد الثاني.

كما يستهدف أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراء العديد من الحوارات المجتمعية حول القوانين والتشريعات المزمع سنها خلال الفترة القادمة.

وسيُختتم الملتقى بزيارة رسمية لأعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجامعة الجلالة لتفقدها والاطلاع على هذا الصرح التعليمي المتميز.

التنوع الأيدولوجي داخل التنسيقية

يُذكر أن مثل تلك اللقاءات، تعمل على توطيد أواصر الثقة بين الأعضاء، التي ظهرت في التناغم بينهم مع التنوع الأيدولوجي الذي يميز كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت مظلة الصالح الوطني.