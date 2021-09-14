نائبة «التنسيقية» تشارك في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان بإيطاليا

شاركت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في منتدى مجموعة العشرين لحوار الأديان، الذي انعقد في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر الجاري، في مدينة بولونيا الإيطالية وذلك ضمن وفد البرلمان الدولي للتسامح والسلام ممثلاً عن البرلمان المصري.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وألقت عضو مجلس النواب، كلمة في الجلسة الافتتاحية تحدثت فيها عن دور الدولة المصرية في نشر السلام وإطلاق مصر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، موضحةً أنَّها أول استراتيجية ذاتية متكاملة طويلة الأمد في مصر تعزز من قيم المواطنة واحترام وقبول الآخر متوافقةً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأعربت النائبة، عن شعورها بالفخر بمصر وقائدها، موضحة أنَّ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية هي نفس الرسالة التي يُقام هذا المنتدى من أجلها، ليصبح العالم كله له صوت واحد يدعو لانتصار الإنسانية.

دعم حوار الأديان

ونوهت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنَّ مصر تنادي بهذا عبر دعم حوار الأديان، ولاسيما المؤسسات الدينية المصرية من الكنيسة القبطية المصرية والأزهر الشريف وغيرها من الملتقيات الحوارية التي تسمح لأنصار الفكر والإبداع الالتقاء مع العالم لمساعدته في الفهم الصحيح للدين، مثل ملتقيات شباب العالم التي أصبحت بوتقة دولية للشباب لنشر روح التسامح والإخاء.