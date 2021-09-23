وزير القوى العاملة عن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا: قبل نهاية هذا العام

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قائلا إن عودة العمالة المصرية فعليا سيكون قريبًا للغاية، «إن شاء الله نقدر نقول قبل نهاية 2021 هيكون فيه عمالة مصرية في الشقيقة ليبيا».

البناء والمجال الطبي من أكثر المجالات جذبا للعمالة المصرية

وأضاف «سعفان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم السبت، أن من أهم القطاعات التي تجذب العمالة المصرية في ليبيا، هو قطاع التشييد والبناء والمقاولات والمجال الطبي.

تدريب العمالة المصرية أمنيا ومهنيا قبل سفرهم لليبيا

وتابع بأنه سيتم التعرف من خلال الربط الإلكتروني بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية على كل احتياجات الجانب الليبي للعمل في الفترة المقبلة، ويتم تنسيقه وتنظيمه، خاصة أن هذه العمالة سيكون لها تدريب جيد قبل السفر مباشرة على النواحي الفنية والأمنية.

وأكد أن كل العمالة المصرية المقررة العمل في ليبيا سيتم تدريبهم، بمشاركة العديد من الجهات، حتى يتم تدريب العمالة بشكل جيد قبل سفرهم، خاصة التدريب على الجانب الأمني والمجتمعي، ليعرف العامل كيفية تأمين نفسه داخل الأراضي الليبية.

3 ملايين عامل مصري داخل ليبيا قبل 2011

ولفت إلى أن ليبيا تستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية، خاصة أن المناخ هناك يبدأ في الاستقرار، ويتم التعامل مع هذا المناخ بشكل تديجي، حيث كان يوجد قبل 2011 أكثر من 3 ملايين عامل مصري داخل ليبيا.

وفد من الوزارة يزور ليبيا الأسبوع المقبل

وأكد أنه بعد تم توقيع مذكرة التفاهم، وبعد توقيع اللجنة في الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الليبي والوزراء، بالتأكيد سيكون هناك تفعيلا لذلك، وسيزور وفد من الوزارة الأسبوع المقبل، لبدء الإجراءات والربط الإلكتروني فيما بين وزارة العمل الليبية والقوى العاملة المصرية لاستقدام العمالة المصرية في ليبيا.

لا يوجد رقم محدد بعدد العمالة المصرية في ليبيا حاليا

وأكد أنه لا يوجد رقم محدد عن عدد العمالة المصرية في ليبيا حاليا، ولكن السفارة المصرية هناك والمكاتب العمالية في طرابلس وبنغازي، سيعطون للعمالة الآلية لتسجيل نفسها في المرحلة المقبلة.