القوى العاملة: فرص عمل بالوادي الجديد والتقديم لمدة 10 أيام

تستقبل مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بدءا من اليوم الثلاثاء، طلبات راغبي العمل بشركة الأعلاف الوطنية، إحدى الشركات الاستثمارية، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب وبرواتب مجزية.

الحد من البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وظائف لمهندسين ومحاسبين وفنيين وعمال

وأوضح أحمد حسين، مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة هي 25 وظيفة، تتمثل في مهندس كهرباء باور، ومهندس ميكانيكا، و2 مهندس زراعي من خريجي كليات الزراعة، ومحاسب، و2 فني كهرباء باور، و2 فني ميكانيكي، و16 عامل تعبئة.

رواتب تبدأ بـ3000 جنيه والتقديم لمدة 10 أيام

وأكد مدير المديرية أن رواتب المهندسين 3000 جنيه، وراتب الفنيين 2500 جنيه، وبالنسبة للعمال 2000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية 7% سنوياً، وتأمينات اجتماعية، مع توقيع عقد العمل فور بداية استلام الوظيفة.

وأوضح أنه يتم تقديم الطلبات بمديرية القوى العاملة «مكتب تشغيل الخارجة» لمدة 10 أيام، من يوم 21 حتى 29 سبتمبر 2021، كما سيتم عمل مقابلة شخصية للمتقدمين بمقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد.