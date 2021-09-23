القوى العاملة تعلن توفير وظائف بـ12 محافظة.. رواتب تصل لـ9 آلاف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 1681 فرصة عمل بجميع التخصصات، وذلك في 12 محافظة، برواتب مجزية تصل إلى 9 آلاف جنيه.

توفير وظائف ضمن حياة كريمة

وأشار «سعفان» إلى أن الوظائف تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير عمل لائق لهم.

التقديم لوظائف القوى العاملة

وأوضح أن التقديم لهذه الوظائف عن طريق الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg، من خلال «برنامج طالبي العمل»، لافتا أن الإدارة المختصة تقوم بترشيح المتقدمين وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة لهم؛ وذلك لاستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأكد الوزير أن الفرص متوفرة بمحافظات: «القاهرة، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، ودمياط، وقنا، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية».

وجاءت الوظائف بالمحافظات كالتالي:

القاهرة: 10 مساعد مدير مطعم، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فريق براتب 2900 جنيه، و20 شيف شواية، و20 سائقًا، و2 عمال إنتاج من ذوي الهمم، و10 مدير موقع بالتجمع الخامس براتب يتراوح ما بين 7000 إلى 9000 جنيه حسب الخبرة، و15 مشرفًا براتب 4000 جنيه، و5 محاسبين، و131 فرد أمن، و15 مدير قطاع نظافة، و15 مدير قطاع مكافحة بشرط الخبرة في المجال.

القليوبية: 2 مهندس مدني براتب 4500 جنيه، و2 مهندس ميكابوديتك، و3 محاسبين، و7 فني لحام جلود، و25 عامل خياطة، و25 عامل إنتاج، و10 عمال تعبئة - كى ملابس، و4 عمال عاديين من ذوي الهمم، و3 عمال نظافة، وسائق رخصة ثانية.

وظائف محافظة السويس

والسويس: 5 فني إنتاج براتب 3000 جنيه، و10 عمال عاديين براتب 3000 جنيه، وبالنسبة للدقهلية تحتاج إلى 27 منسقًا ميدانيًا، و2 أمين مخزن، و2 أخصائي، و10 عمال تحميل، ومحاسب، و23 عامل نظافة، وفرد أمن، ومندوب مبيعات.

كما تم توفير فرص عمل بأسيوط شملت: 5 مدرسات لغة عربية ورياضيات، و10 أخصائي إئتمان، و32 أخصائي تمويل، ومحفظة قرآن، و2 مسئول مبيعات، وعاملة عادية، وبائعة، وعاملة لمعمل تحاليل طبية، وعامل لمحل صيانة أجهزة، وعامل لمحل خردوات، وعامل لمحل ساعات.

وفي دمياط والبحيرة يوجد فرص عمل لـ150 مسئول إئتمان، و50 مراجعًا ميدانيًا، و10 عمال إنتاج.

وتضمنت الوظائف بمحافظة المنوفية: 3 أطباء، ممرضتان، محاسب، مدخل بيانات، 5 أخصائيين مشتريات، و2 أخصائي رقابة، و5 أخصائي أبحاث وتطوير، و3 فنيين صيانة، و5 سائقين، و6 عمال إنتاج، و5 عمال تعبئة وتغليف، و5 عمال تغليف ملابس، و201 فرد أمن براتب 3500 جنيه.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت: 27 عامل خياطة، و10 عمال أوفر، و10 عمال أرضية، و8 عمال تعبئة، و50 خدمة عملاء براتب 4000 جنيه، ومحاسب، وأمين مخزن، و4 عمال تعبئة.

وفي المنيا، يوجد 222 فرصة عمل متاحة، منها: مسئول تسويق، و2 مهندس زراعي، ومهندس كهرباء، و100 عامل خياطة، و50 عامل تعبئة وتغليف، و7 مشرفين عمال، ومراقب جودة، وأمين مخزن، وموظف تسليم، و29 منسقًا ميدانيًا، و10 عمال طلمبة، و3 سفرجي، و5 عمال نظافة، و5 حدادين، و2 ميكانيكي.

وظائف محافظة الإسماعيلية

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت: عامل مناولة، وعامل خدمات، و3 عمال إنتاج ملابس، ومراقب جودة، و3 عمال إنتاج وكي ملابس وتعبئة وتغليف.

وفيما يتعلق بمحافظة قنا، وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات؛ منها: 19 مندوب مبيعات، و18 تمريض، و41 مسئول تمويل، و4 مسئولين ائتمان، و20 مندوب توزيع، و30 مدرس لغة إنجليزية وعربي ورياضيات وعلوم، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم حاسب آلي، و2 كاشير، و2 كابتن صالة، و5 ويتر، و11 عامل نظافة، و20 خدمة عملاء، و10 عمال توصيل طلبات، و2 فنى صيانة، و6 أفراد أمن، وسائق رخصة مهنية.