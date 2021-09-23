وصول ياسمين عبد العزيز إلى القاهرة بعد تعافيها من أزمتها الصحية

عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى القاهرة، منذ قليل، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية، حيث كانت تستكمل رحلة علاجها في سويسرا.

وكشف مصدر مُقرب من ياسمين عبد العزيز، لـ«الوطن»، تفاصيل حالتها الصحية بعد عودتها للقاهرة، مؤكدًا أنّ «حالتها بخير وتتمتع بصحة جيدة، وذلك بعد تعافيها بشكلٍ كامل من الأزمة الصحية التي ألمت بها قبل أسابيع، واستدعى خضوعها لعلمية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك قبل أنّ تقرر السفر للخارج لاستكمال رحلة علاجها».

تفاصيل تعرض ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية

وكانت ياسمين عبد العزيز، تعرضت لمضاعفات صحية منتصف شهر يوليو الماضي، إذ كانت تخضع لعملية جراحية، إلى أنّ تدهورت حالتها، إثر تعرضها لخطأ طبي، حيث ظلت تُعالج في أحد مستشفيات القاهرة لأسابيعٍ متواصلة، قبل أنّ تقرر السفر للخارج.

رسالة أحمد العوضي لـ ياسمين عبد العزيز

وكان أحمد العوضي، بعث رسالة إلى زوجته ياسمين عبد العزيز، آنذاك، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي، لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا».

وتابع: «أنا ضعيف جدًا من غيرك إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه؟، بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

العوضي لـ ياسمين عبد العزيز: قومي عشان أنا بحبك

واستطرد قائلًا: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدًا لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك».

واختتم العوضي رسالته لزوجته ياسمين عبد العزيز قائلًا: «قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، أنا بحبك».