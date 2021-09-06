آخر تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز .. «تحسن بطيء»

لازال الجمهور يبحث عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد سفرها إلى سويسرا، لتخضع للعلاج في الوقت الحالي، على أنَّ تعود مرة أخرى إلى القاهرة بعد أن تتلقى العلاج، وتتحسن حالتها الصحية وتستقر.

اخر تطورات الحالة الصحية ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية منذ عدة أشهر، ودخلت المستشفى لإجراء عملية إزالة تكيسات من على المبايض، وتشهد حالتها تطور بطئ، خاصة أنها كانت في حالة خطرّة بالقاهرة .

شائعات واجهت ياسمين عبد العزيز في الأيام الأخيرة

وانتشرت عدّة شائعات خلال الفترة الأخيرة بعد مرضها، الشائعة الأولى تمثلت في وفاتها التي خرج زوجها الفنان أحمد العوضي، وشقيقها وائل عبد العزيز لينفيها الثنائي خلال الفترة الماضية، وأكد شقيقها في تصريحات سابقة، «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب» .

وبخصوص الشائعة الثانية، وهي انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي، وهو مانفاه العوضي، حيث أنه سافر إلى سويسرا ليكون بجوار زوجته في محنتها، حيث أنه تمكن من الحصول على تأشيرة السفر، قبل أيام، ليلحق بزوجته التي كانت سافرت قبل أسابيع إلى سويسرا، لاستكمال علاجها هناك.

أحمد العوضي يتوعد لمتسبب حادث ياسمين عبد العزيز

وتوعد من تخاذل في علاج زوجته ياسمين عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، إذ كتب: «ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين، سأتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لياسمين، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتي نسيان بل لكل حدث حديث».