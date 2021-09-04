شقيق ياسمين عبد العزيز مناشدا المخرجين: «أنا عاطف.. معاكم في الشغلانة»

ناشد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، المُخرجين والمُنتجين، بإشراكه معهم في أي عمل فني مُرتقب، لا سيما وأنه غائب عن الساحة الفنية منذ 3 أعوام تقريبًا.

وسخر وائل عبد العزيز، من غيابه السينمائي، عبر نشر صورة للفنان أحمد حلمي، من مشهد في فيلم «الناظر»، والذي عُرض عام 2000، حيث علق عليها قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الأساتذة المنتجين والمخرجين.. أنا أخوكم عاطف معاكم في الشغلانة».

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز: بخير

وحرص وائل عبد العزيز، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات حالة ياسمين عبد العزيز الصحية، قبل أيام، لا سيما بعدما أثير حولها العديد من الشائعات التي تُفيد بوفاتها خلال رحلتها العلاجية بالخارج، حيث كتب عبر حسابه على موقع فيس بوك، قائلًا: «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها.. وخبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها».

موعد عودة ياسمين عبد العزيز من الخارج

وكانت كشفت مصادر مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل حالتها الصحية بعد سفرها للخارج في رحلة علاجية وكذلك موعد عودتها للقاهرة، قائلًا لـ«الوطن» إنّ حالة ياسمين عبد العزيز الصحية شهدت تحسنًا نسبيًا حتى الآن، حيث ارتفعت روحها المعنوية بعد وصول زوجها الفنان أحمد العوضي إلى سويسرا، وذلك بعد تعذر سفره معها بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر.