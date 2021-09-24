افتتاح يوم التصميم الإيطالي بقصر المانسترلي بحضور عدد من الدبلوماسيين

احتفلت السفارة الإيطالية ومكتب الوكالة التجارية في القاهرة، مساء اليوم، بيوم التصميم الإيطالي، بإقامة معرض خاص للأثاث ذي تصميم إيطالي، في قصر المانسترلي، بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب، من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

ويوم التصميم الإيطالي، هو مشروع تدعمه وزارة الخارجية الإيطالية للترويج لسلع ذات تصميم إيطالي على المستوى الدولي. ويتم تنظيم هذا الحدث سنويًا منذ عام 2017 في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم، ونظمته السفارات الإيطالية والمكاتب القنصلية والمعاهد الثقافية الإيطالية ومكاتب الوكالة التجارية الإيطالية في نطاق الاستراتيجية الترويجية الأوسع «Vivere ALL’Italiana».

وشهد يوم التصميم الإيطالي في القاهرة مشاركة 36 علامة تجارية إيطالية للتصميم الداخلي، يمثلها 13 مستوردًا وموزعًا مصريًا قدموا سلعا في مصر.

السفير الإيطالي يفتتح يوم التصميم الإيطالي

وافتتح السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، الاحتفال بيوم التصميم الإيطالي، في حضور عدد من المصممين والمهندسين المعماريين وتجار التجزئة والمطورين.

وقال السفير الإيطالي في حفل الافتتاح، إن «التصميم الإيطالي هو شهادة على مهاراتنا الحرفية والقدرة على جعل كل شيء فريدًا وأساسيًا»، مشير إلى أن الاقتصاد الإيطالي يشهد تعافيا سريعا بعد أزمة وباء كورونا، إذ من المحتمل أن يحقق 5.9% نموا في 2021، و4.1 % في عام 2022، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الصادرات الإيطالي.

إيطاليا تترأس قمة العشرين. ستعمل على تشجيع مكافحة تغير المناخ

وأشار السفير إلى أن إيطاليا تترأس هذا العام قمة العشرين، التي ستعمل على تشجيع مكافحة تغير المناخ، مشيدا في الوقت ذاته بالمصممين الإيطاليين الذين نجحوا في الحفاظ على المنافسة في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن موضوع يوم التصميم الإيطالي لعام 2021 هو «المشروع والمواد: تحديات جديدة للتعافي المستدام للمنتجات المصنوعة في إيطاليا».

وتابع: «هذا انتعاش مالي قوي للغاية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مرونة قطاعنا الصناعي وقوة العلامة التجارية المصنوعة في إيطاليا والتصميم الإيطالي».