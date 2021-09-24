بعد حريق سيارة.. حماية المستهلك تكشف أسباب استدعاء بعض موديلات «كيا»

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل وجود حملة استدعاء لبعض موديلات «كيا سبورتاج» من 2016 حتى 2021، قائلا: «كل شئ اتغير، والنهاردة السوشيال ميديا أصبحت مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة لنا، ولا نقف عند حدود تلقي الشكوى من المستهلك فقط، ولكن من المهم رصد أي ظواهر تحدث، وأسرع شئ لرصد ذلك هي مواقع التواصل الاجتماعي».

رصد وقوع الحادث المؤسف على طريق المشير

وأضاف «حسام الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنه تم رصد وقوع الحادث المؤسف على طريق المشير، باشتعال السيارة، وعلى الفور تم التواصل مع مالك السيارة، لمعرفة مدى إمكانية تكرار ذلك مع سيارة أخرى.

السيارة مملوكة لنفس الشركة صاحبة العلامة التجارية

وتابع رئيس حماية المستهلك: «أحنا مهتمين بالحالة اللي قدامنا مثل هذه السيارة، ونرصد لو فيه ظاهرة بنفس المشكلة، وعند التوصل اكتشفنا أن السيارة مملوكة لنفس الشركة صاحبة العلامة التجارية، سيارة للعاملين في الشركة ويقودها أحد السائقين لأحد الأشخاص العاملين بالشركة».

سبب الحادث من البحث الأولي

ولفت أنه تبين من البحث الأولي أن الحادث سببه سوء تصرف من سائق السيارة، حسب المعلومات الواردة الأولية من الشركة.

من جانبه كشف مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، عن وجود حملة استدعاء لبعض موديلات «كيا سبورتاج» من 2016 حتى 2021، موضحا أن الهدف من الحملة هو الاطمئنان على جودة وفاعلية السيارات.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيُجرى استدعاء نماذج من سيارات كيا، موديلات من 2016 حتى 2021، للكشف عليها، حرصا على سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات «وكيل كيا» في مصر على طمأنة عملائها.

وتابع المصدر أنه سيتم تفعيل حملة كشف مجاني على وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية، وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، مؤكدا على المواطنين ضرورة الاتصال على الخط الساخن 19542 للشركة المالكة، للحجز المسبق والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.

وأوضح أنه في حال عدم خضوع السيارات للمنظومة، يجب تحديد موعد في أقرب مركز خدمة معتمد، دون أي تكلفة أو رسوم، وفي حال وجود أي شكوى أو استفسار، الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي.