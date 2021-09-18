حماية المستهلك: اللي هياخد حاجة من «أهلا مدارس» بخصم أقل من 25% هنرجع له فلوسه

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معرض أهلا مدارس بدأ الخميس الماضي، حيث حضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يوم الأربعاء، وهو ما يؤكد أن الدولة تدعم أولياء الأمور لإتاحة المنتجات المدرسية بأسعار تناسبهم، موضحًا أن أي مواطن سيشكو من عدم حصوله على نسبة التخفيض 25% بحد أدنى، فإنه سيسترد أمواله ويحصل على المنتج الذي اشتراه مجانا: «لو لقينا إن في حد من المستهلكين قال ملقيتش الـ25% هنرجع له فلوسه وهنديله الحاجة هدية كمان».

العام الدراسي منتظم

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «العام الدراسي الجاري منتظم، والدولة حريصة بشدة ليظهر بالمظهر المناسب، كما أن التلاميذ والطلاب متشوقون لبدء العام، فهم يفتقدون للحياة المدرسية وعرفوا قيمة المدرسة، والتدريس المباشر، والعلاقة مع الزملاء».

تخفيضات لا تقل عن 25%

وتابع، أن المعرض يتوجه لكل فئات الشعب، خاصة الأكثر احتياجا، حيث جرى تخصيص تخفيضات لا تقل عن 25% في كل الأدوات المكتبية والمدرسية المشتركة بالمعرض، إذ أن أسعار الأدوات في هذا المعرض تقل عن الفجالة بـ25% بحد أدنى».

التخفيضات متاحة لكل الفئات

وأوضح، أن الدكتور مصطفى مدبولي يوجه بأن تناسب أسعار هذا المعرض كل فئات المجتمع، كمال التقى وزير التموين العارضين وأكد أهمية المسؤولية المجتمعية، كما وجه الشكر للغرفة التجارية بالقاهرة ورئيسها المهندس إبراهيم العربي الذي بذل مجهودا كبيرا حتى يظهر المعرض بشكلٍ متميز، حيث سيوفر أجهزة كمبيوتر بأسعار لا تقل عن 25% من أسعار السوق.

المنتج الوطني 75% من معرض هذا العام

ولفت إلى أن المعرض يحتوي على تنوع كبير جدا من الشنط المدرسية وأثنى رئيس الوزراء على المنتج المحلي الذي أصبح يمثل أكثر من 75% بالمعرض، وهو منتج عالي الجودة ويصدر لكل أنحاء العالم، وطلب أن تكون هذه النسبة 100% في العام المقبل.

ولفت إلى أن المعرض موجود في أرض المعارض بالبوابة رقم 4 أمام محطة المترو حتى يكون قريبا من المواطنين، وهو ممتد حتى 31 سبتمبر، مع تخصيص 30 قافلة متحركة تجوب المحافظات وسيارات مكتوب عليها «أهلا مدارس» في كل القرى والمحافظات.