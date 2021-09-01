كيا تعلن عن إطلاق الجيل الجديد من سيارة «نيرو» الكهربائية 2022

أعلنت شركة كيا عن إطلاق سيارة 2022 Niro EV وهي ترتدي شارات كيا الجديدة على الشبكة الأمامية والباب الخلفي ومحور عجلة القيادة وأغطية مركز العجلات.

بالنسبة لعام الطراز الجديد ، أصبحت الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة قياسية وراديو القمر الصناعي، وأنظمة اتصال عدة تسهل على الرالسائق العديد من الأور لتقدم تجربة قيادة سهلة على الطرق.

مواصافات الأمان والسلامة.

وتأتي السيارة بأنظمة عدة منها نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام تحذير النقطة العمياء من الاصطدام مع تحذير الاصطدام الخلفي، وظام المساعدة في الحفاظ على المسار مع نظام تحذير مغادرة المسار، ونظام المساعدة على متابعة المسار، ومثبت السرعة الذكي مع خاصية التوقف والانطلاق، ونظام التحكم الذكي في التطواف القائم على نظام الملاحة، ومساعد القيادة على الطريق السريع، ونظام تحذير انتباه السائق، مع تنبيه مغادرة المركبة الأمامية، وتحذير من مسافة وقوف السيارات.

ويذكر أن سيارة «Kia Niro EV» حصدت ، المرتبة الأولى بين العلامات التجارية في السوق الشامل للسيارات الكهربائية من«JD Power 2021».

وفي هذه الدراسة الافتتاحية، استطلعت شركة جي دي باور ما يقرب من 10000 مالك سيارة كهربائية «EV»، حول عوامل تشمل تكلفة الملكية، ونطاق البطارية، ومتعة القيادة لتحديد احتمالية إعادة الشراء.

وتواصل الشركة، تقديم أعلى استطلاعات جودة السيارات، وتم الاعتراف بها كواحدة من أفضل 100 علامة تجارية عالمية.

وتعمل كيا، كـ«الشريك الرسمي للسيارات» لـNBA، وتقدم مجموعة كاملة من المركبات المباعة من خلال شبكة تضم أكثر من 750 تاجرًا في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المجمعة في أمريكا.

وتخطط شركة كيا، لتقديم 11 منتجًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2026 بموجب خطة الشركة S التي ستحول كيا إلى شركة تنقل مستدام.