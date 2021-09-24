تفاصيل العثور على جثة رجل أجنبي في شقة بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة الغردقة على جثة لرجل في العقد السادس من العمر يحمل الجنسية الأجنبية، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، حيث وجدت جثته مقطوعة شرايين الأيدي ويرجح أن تكون واقعة انتحار، ولا وجود لأي شبهة جنائية وراء الحادث، َوتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

العثور على جثة لرجل أجنبي في الغردقة

تعود الواقعة عندما تلقت اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من قسم شرطة ثان الغردقة، بالعثور على جثة لرجل أجنبي في العقد السادس من العمر داخل شقته السكنية بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فريق بحث جنائي للوصول إلى فك لغز الجريمة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد مصطفى حلمي، تحت إشراف المقدم عصام العتيق رئيس مباحث القسم، للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

العثور على الجثة مقطوعة شرايين الأيدي

وأسفرت التحريات الأولية أن الجثة لرجل يحمل الجنسية الالمانية في العقد السادس من العمر مقيم بمفرده في الشقة الكائنة بمنطقة الفيروز شمال مدينة الغردقة.

وتبين من معاينة الجثة انها مقطوعة شرايين الأيدي ويرجح أن تكون حالة انتحار، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث.

فيما قررت نيابة الغردقة التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى الغردقة العام وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وجارى التحقيقات.