تفحم سيارة نقل إثر اشتعال النيران بها بطريق «رأس غارب - الغردقة» (صور)

تمكنت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، من السيطرة على حريق نشب في سيارة نقل قبل امتدادها إلى السيارات الأخرى بطريق «رأس غارب - الغردقة»، وذلك دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم الأحد، إخطارًا يفيد باشتعال النيران بسيارة نقل 4 أطنان تحمل لوحات رقم (ن ل ص 745) بالكيلو 40 بطريق «رأس غارب - الغردقة»، ومحملة بأجهزة رياضية قادمة من القاهرة ومتجهة إلى منجم السكري جنوب محافظة البحر الأحمر.

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور، تم الدفع بقوات الحماية المدنية، وانتقلت قوات من قسم شرطة رأس غارب وإدارة المرور لموقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة إطفاء تابعة لإحدى شركات البترول العاملة في المنطقة، وتم السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

رأس غارب تستعد السيول والأمطار المتوقعة

وفي سياق، آخر قام اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب المرور بجولة على البحيرات الصناعية البرابخ وحواجز التوجيه بطريق «رأس غارب - الشيخ فضل»، للتأكد من تطهيرها، استعدادا لاستقبال مياه الأمطار والسيول، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر باتخاذ كافة الاستعدادات حال تغير الطقس، واحتمالية سقوط الأمطار، كما تم التأكد من جاهزية البحيرات والبرابخ وحواجز لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بمدن محافظة البحر الأحمر.