تفاصيل جديدة في حادث الغردقة.. المتهم الحقيقي «طالب» واستبدل القيادة مع سائقه

طلبت نيابة الغردقة القبض على المتهم الحقيقي في واقعة مصرع شخص يدعى «حمو راشد» وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين بمنتجع الجونة واستبدال السائق الحقيقي المتهم في الحادث «طالب» ومقيم في الجيزة، بآخر يعمل سائقا لديه، وذلك بعدما كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث.

تبديل القيادة عقب حادث أليم

وأفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية؛ تضرر أحد الأشخاص من وفاة شقيقه إثر حادث تصادم سيارتين بالغردقة، وقيام قائد السيارة التي صدمت شقيقه بتبديل القيادة مع شخص آخر عقب وقوع الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى السيارات قيادة «موظف بإحدى شركات السياحة، مقيم بالجيزة» وبرفقته آخرين، اصطدم بالمواجهة بسيارة أخرى قيادة «سائق، مقيم بالقاهرة» وبرفقته آخرين من بينهم شقيق ناشر الفيديو «متوفي»، وبتكثيف التحريات تبين أن قائد السيارة الأولى وقت وقوع الحادث «طالب، مقيم بالجيزة» واستعان بآخر الذى يعمل سائق لديه، والذى ادعى بالتحقيقات أنه كان يقود السيارة وقت وقوع الحادث «على خلاف الحقيقة».

واتخذت الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة قررت طلب المتهم «الطالب» للعرض عليها.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة بلاغا بحادث تصادم سيارتين أسفر عن مصرع شاب يدعى «حمو راشد» وأصيب آخرين، ونقلت الجثة والمصابين لأحد المستشفيات الخاصة بمنتجع الجونة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دفن جثمان الشاب وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير

فيما صرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وتسليمها لأسرته وطلب تحريات المباحث وندب المهندس الفني لتحديد أسباب الحادث.

فيما شيع أهالي مدينة الغردقة جثمان الشاب «حمو راشد» إلى مثواه الأخير بمدافن الغردقة وسط حزن شديد وخروج المئات من المواطنين لتوديع فقيد الحادث في حالة حزن سادت المدينة.