السيطرة على حريقين في الغردقة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدينة بالغردقة على حريق التهم مصنعا للأخشباب بالمنطقة الصناعية في الساعات الأولى من صباح اليوم، كما أخمدت حريقا آخر في سوبر ماركت بوسط المدينة بمنطقة الدهار، قبل امتداد النيران إلى المناطق المجاورة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

السيطرة على حريق مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بنشوب حريق في مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية.

إخماد حريق في سوبر ماركت وسط الغردقة

كما تلقت غرفة العمليات إخطارا بنشوب حريق في سوبر ماركت بمنطقة ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وجرى السيطرة على الحريق دون أي اصابات وتم تحرير المحضر اللازم.

فيما انتقلت الأجهزة الأمنية واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر واللواء محي سلامة مدير الأمن، لمكان حريق المصنع بعد منتصف الليل، لمتابعة السيطرة على النيران وتحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

خسائر مادية تقدر بـ 5ملايين جنيه

فيما أكد مصدر أمني تشكيل لجنة فنية لتحديد أسباب الحريق والوقوف على حجم الخسائر المادية التي قدرت بـ 5ملايين جنيه وتم العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.