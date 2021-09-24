التفاصيل الكاملة لجائزة القاهرة للتصميم 2021 الرابعة

قررت إدارة جائزة القاهرة للتصميم «Cairo Design Award»، إطلاق الدورة الرابعة للمهرجان في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات السابقة، حيث يعتبر الملتقى الأكبر والمنصة الوحيدة التي تلقي الضوء على فنيات وإنجازات المصممين المصريين المتميزين.

شهر نوفمبر.. إطلاق الدورة الرابعة

ويلتقي خلال منصة القاهرة للتصميم، نخبة من جميع كبار المبدعين فى مجالات التصميم المختلفة، وأكبر عدد من الموزعين والمصنعين والفنانين الموهوبين فى مكان واحد، وذلك لعرض إنجازاتهم وإبداعاتهم التصميمية الفريدة التي حققوها على مدار سنوات ليتم تكريمهم في أضخم حدث في مجال التصميمات الفنية.

يميز الدورة الحالية من الجائزة هي المشاركة المتميزة لأشهر المصممين وأكبر الشركات المصرية فى هذا المجال، حيث ستضم الجائزة هذا العام جناحاً مخصصاً لتصميم الأزياء بإشراف المصممة المتميزة مي جلال، ويتم فى الجناح عرض القطع الفريدة لأشهر ماركات الأزياء فى الشرق الأوسط.

ثلاث جوائز تقدم لثلاثة فائزين فى فئات أساسية

وتخصص الدورة خلال هذا العام، ثلاث جوائز تقدم لثلاثة فائزين في كل فئة من 6 فئات أساسية، وهي «الهندسة المعمارية، هندسة المسطحات، الديكور، تصميم الحُلى، الديكور السينمائى، بالإضافة إلى تصميم المنتجات»، ولأول مرة يتم تحديد الفائزين من لجنة تحكيمية مكونة من عضوين من صفوة الفنانين وأكبر المصممين الرائدين في مجالاتهم لكل فئة على حده، وتضم لجنة الدورة الرابعة صفوة من المصممين المتخصيين وهم: مصممة الحُلى العالمية عزة فهمي، مع أمينة غالي رئيس قسم التصميم بشركة عزة فهمي للمجوهرات، مهندس الديكورالسينمائى أُنسي أبوسيف مع مهندس الديكور السينمائى محمد عطية، المعماري طارق نجا مع المهندسة المعمارية إبتسام فريد، المصمم عمرو حلمي مع المصمم والمهندس المعمارى شريف مرسى، المصمم العالمى كريم مختجيان مع المهندس المعماري والمصور كريم الحيوان، لتصبح جزءًا من برنامج Cairo Design Award المخصص لمنح التميز فى التصميم، وسيظل باب التقديم متاحا حتى يوم 25 سبتمبر.