أشرف زكي ينهي أزمة مؤلفي مسلسل «شقة 6»

أنهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أزمة مؤلفي مسلسل شقة 6، بعد اعتراضهم على تغيير نهاية بناء على وجهة نظر المخرج دون علمهم.

وأعلنت دعاء حلمي، أحد مؤلفي المسلسل عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» انتهاء الأزمة قائلة: «تحت رعاية الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اجتمعت أسرة مسلسل شقة 6، بحضور السادة المؤلفين محمود وحيد وسعاد القاضي ورفيق القاضي ودعاء حلمي».

وأضافت: «وقد أعربت كل الأطراف احترامها للطرف الآخر، وتم تصفية سوء التفاهم وتم إيضاح كافة الحقائق التي تسببت في ذلك».

واختتمت: «أظهر كل طرف التقدير والاحترام والاعتراف بمجهود كل الأطراف».

أزمة بسبب مسلسل «شقة 6»

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل شقة6 أزمة بين مؤلفو العمل والمخرج، بعد تغيير النهاية من وجهه نظر المخرج إلي نهاية أخري، وهو ما أثار غضب مؤلفي العمل، حيث قال محمود وحيد، أحد كتاب المسلسل عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللي مكتوبة واتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا»

وأضاف: «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما وشكرا».

يذكر ان مسلسل «شقة 6» ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق، وتدور أحداثه في إطار تشويقي رعب، والمسلسل من الأعمال ذات 15 حلقه.

مسلسل «شقة 6» من بطولة روبي، وأحمد حاتم، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ورحاب الجمل، وهاني عادل، والفنانة السعودية هيا فياض، وحمزة العيلي، وملك قورة، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.