مؤلف «شقة 6» يكشف خطأ فادحا للمخرج: خلى لوحة «إدوارد مونك» من رسم ملك قورة

كشف السيناريست محمود وحيد، أحد مؤلفي مسلسل «شقة 6»، عن أحد المشاهد التي قام المخرج محمود كامل بتغييرها في سيناريوالمسلسل بين سارة «ملك قورة»، وإنجي «روبي»، التي تسببت في حدوث الأزمة بينهما، وذلك عبر حسابه على «فيسبوك».

وقال وحيد: «من الأشياء المؤسفة في المسلسل، واللي بتدل على الجهل وقلة الوعي إن فيه مشهد من المشاهد سارة بتدي إنجي هدية عيد ميلادها، وإحنا كنا كاتبين الحوار كالتالي: الهدية دي أنا نزلت أنا وعم ماهر أكبر جاليري واخترت ليكي الهدية دي أنا، أصل أنا بحب الرسم».

وعن تفاصيل الهدية أضاف وحيد: «الهدية كانت لوحة للفنان إدوارد مونك، الذي اشتهر بفلسفة الموت، يقوم الأستاذ المخرج وده إن دل يدل على أنه لا يقرأ النص ويرمي به عرض الحائط يخلي سارة تقولها: أنا جبتلك الهدية ديا أنا اللي رسماها على فكرة».

واستكمل حديثه: «مش كده يا عم ماهر، لوحة لإدوارد مونك هي اللي رسماها وما خفي كان أعظم؟ طيب ليه أنا بقول كده، علشان في الآخر هيتقال المؤلف غير واعي لكن لازم الناس تعرف الحقيقة».

محمود وحيد: عرفتوا ليه مش بنام بعد النهاية المؤسفة للمسلسل

واختتم وحيد كلامه قائلًا: «متخيلين أنا وزملائي كنا حريصين على أدق التفاصيل لحضرتكم ولكل المشاهدين، واللي حصل معانا إيه، عرفتوا ليه مش بنام بعد النهاية المؤسفة للمسلسل، وما خفي كان أعظم».

بداية الأزمة بين مؤلف ومخرج «شقة 6»

وكان هناك جدلًا كبيرًا أُثير بعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل، بسبب قيام مخرج العمل بالتدخل في السيناريو وتغييره دون علم الكتاب، حسب تصريح محمود وحيد أحد كتاب المسلسل عبر حسابه على «فيسبوك»، حيث قال: «يا جماعة مش دي نهاية المسلسل اللى مكتوبة واتغيرت، وتم العبث في ورقنا من المخرج ودمر الدراما والنهاية وشكرا»، مضيفًا: «لن أكتب جزءا جديدا لشقة 6 بعد تلك النهاية المؤسفة التي أخلي مسؤوليتي عنها تماما وشكرا».

أبطال مسلسل «شقة 6»

ومسلسل «شقة 6» بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.