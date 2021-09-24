مؤلف «الاختيار2» يعلن تعافيه من فيروس كورونا: «كانت تجربة صعبة»

أعلن المؤلف هاني سرحان، عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، تعافيه من فيروس كورونا، حيث كتب عبر خاصية الاستوري: «مساء الفل، أنا الحمدلله تعافيت من الكورونا، كانت تجربة صعبة جدا، بس الحمدلله عدت على خير».

وأضاف: «شكرا لكل شخص كلمني أو بعتلي رسالة أو حاول يوصلي خلال الفترة اللي فاتت، وشكرا لكل الناس اللي كانت بتدعيلي، وبعتذر لو مكنتش قادر أرد».

واختتم: «خلوا بالكم اليومين دول عشان الموجة الجديدة دي صعبة فعلا».

هاني سرحان يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن هاني سرحان، أول سبتمبر إصابته بفيروس كورونا، مطالبًا أصدقاءه ومتابعيه بالدعاء له، ليمن الله عليه بللشفاء.

وكتب هاني سرحان، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلًا: «كورونا إيجابي.. دعواتكم تعدي على خير».

هاني سرحان ومسلسل الاختيار

وتألق هاني سرحان، في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال كتابة الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

مسلسل الاختيار2، من بطولة أحمد مكي، كريم عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم بشرى، إياد نصار، هادي الجيار، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، رياض الخولي، أحمد شاكر عبداللطيف، أحمد سعيد عبدالغني، عمر الشناوي، طارق صبري، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني، كريم فهمي، محمد كيلاني، فتحي عبدالوهاب، سهر الصايغ، هشام ماجد، أشرف عبدالباقي، أحمد فهمي، وعبدالرحيم حسن.