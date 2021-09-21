آلام شديدة تداهم نضال الشافعي بعد جراحة القولون

كشف مصدر مقرب من الفنان نضال الشافعي، عن تعرض الأخير لآلام شديدة، بعد خضوعه لجراحة جديدة في القولون، أمس الاثنين، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن صرخات نضال الشافعي لم تتوقف منذ إفاقته من البنج بعد العملية، مضيفًا أن طبيبه المعالج يتابع تطورات الحالة خلال اليومين المقبلين، كي يقف على تفاصيلها بشكل نهائي.

مصدر: الجراحة الثانية لـ نضال الشافعي كانت صعبة للغاية

وأوضح المصدر، أن الجراحة الثانية كانت صعبة للغاية، وعلي إثرها شعر نضال بالآم شديدة بعدها، مشيرا إلي أن الأخير سيغادر المستشفي عن تحسن حالته بشكل نهائي، وبعدها سيعود لحياته الطبيعية.

وكان نضال الشافعي، أعلن موعد خضوعه لعملية جديدة، أمس الأول الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، حيث دعا جمهوره بالدعاء له، كي يتجاوز أزمته الصحية بسلام.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ نضال الشافعي

وبدأت تفاصيل الأزمة الصحية للفنان نضال الشافعي، بإصابته بثقب في القولون، بعد شعوره بالغضب من مدحت سعد، منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، نظرا لعدم وفاء الأخير بوعوده معه، حيث شعر الفنان بوجع شديد دفعه للتوجه إلى أحد المستشفيات، وأجرى عدد من الفحوصات الطبية قبل أن يغادره ويعود إلى منزله.

وتجددت آلام نضال الشافعي بعدها بأيام، ليتوجه إلى المستشفى، إذ كشفت الفحوصات والأشعة، عن إصابته بثقب في القولون، الذي يحتاج إلى التدخل الجراحي العاجل، وبالفعل دخل نضال غرفة العمليات، ومكث في المستشفى لما يزيد عن 10 أيام.

أبطال فيلم ميني بار

فيلم «ميني بار»، من بطولة صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وشيما الحاج، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.