غدا.. نضال الشافعي يجري عملية جراحية ثانية

أعلن الفنان نضال الشافعي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراءه، ثاني عملية جراحية، غدا الاثنين.

وقال «نضال» في منشوره: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».

وبعد منشور «الشافعي» انهالت عليه دعوات محبيه بالشفاء العاجل، والعودة مرة أخرى إلى عمله.

أسباب الأزمة الصحية لنضال الشافعي

وبدأت الأزمة الصحية لـ نضال بعدما دخل في مشكلة مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار» الذي جرى استئناف تصويره بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، وبسبب العصبية الزائدة لدى نضال أصيب بانفجار في القولون؛ ليجري عملية جراحية واستئصال جزء من القولون.

وفيلم «ميني بار» تم تأجيله منذ عدة سنوات بسبب ظروف إنتاجية، بالإضافة إلى ظروف فيروس كورونا وظروف أخرى رقابية.

أما عن قصة الفيلم فهو ينتمي إلى الأفلام الكوميدية التي يوجد بها رسالة خاصة حول الخير والشر، وذلك الصراع الذي يعيشه نضال الشافعي بعد عملية اختطافه.

نضال الشافعي يطمئن جمهوره

وطمأن الفنان نضال الشافعي، جمهوره من خلال رسالة صوتية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلا: «شكرا لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلا لمساندتي، الحمد لله على كل حال».

وتأتي رسالة نضال، لجمهوره بعد إعلان تدهور حالته الصحية وإصابته بصديد وارتفاع درجة الحرارة بعد العملية الجراحية التي استأصل فيها 15 سم من القولون.