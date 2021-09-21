تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي: تحت الملاحظة 48 ساعة

أجرى الفنان نضال الشافعي، أمس، العملية الجراحية الثانية لغلق ثقب في القولون.

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن نضال الشافعي حالته مستقرة بعد العملية الثانية، ويتواجد حاليا تحت الملاحظة بأمر الأطباء.

وأضاف المصدر أن تقرير الحالة الصحية لنضال ستتضح خلال الـ48 ساعة المقبلة، وطالب بالدعاء لنضال خلال الساعات المقبلة.

نضال الشافعي يخضع لثاني عملية جراحية

وكان الفنان نضال الشافعي، أعلن عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إجراءه، استعداده أمس لإجراء ثاني عملية جراحية.

وكتب «نضال»: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة، وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجلا غير آجل».

نضال الشافعي يطلب الدعاء له

وطلب نضال مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الدعاء من جمهوره له بالشفاء العاجل، قائلا: «اللهم أنت ربي أسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي، وتمِنّ عليّ بنعمة الشفاء، وتجعله سببا في دخول جنتك، اللهمّ إني راضِ بقضائك، وبرغم شدة المرض، إلا أنني سعدت بحبكم، وتواصلكم، وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله».

وكان قد طمأن نضال جمهوره على صحته بعد تعافيه من العملية الأولى خلال تسجيل صوتي عبر انستجرام قائل فيه: «شكرا لكل من دعا لي بالشفاء، وشكرا لكل من سعى قلبًا وفعلا لمساندتي، الحمد لله على كل حال».

وتأتي رسالة نضال، لجمهوره بعد إعلان تدهور حالته الصحية وإصابته بصديد وارتفاع درجة الحرارة بعد العملية الجراحية التي استأصل فيها 15 سم من القولون.