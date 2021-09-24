وزيرة التجارة تزور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية

زارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس الخميس، برفقة وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية، المهندسة مها علي، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وقدم مدير المؤسسة عبدالفتاح الكايد، شرحا عن أهداف المؤسسة وخدماتها التي تقدمها للقطاعات الاقتصادية الأردنية، وأهم برامجها ودورها في خدمة القطاع الصناعي والخدماتي والزراعي، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة التجارة تبدي إعجابها بخدمات المؤسسة والرغبة لزيادة التعاون مع المؤسسات المصرية

وأكد «الكايد»، أهمية التعاون مع جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري للاستفادة من التجربة المصرية بهذا المجال، فيما أبدت «جامع»، إعجابها بخدمات المؤسسة والرغبة لزيادة التعاون مع المؤسسات المصرية بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.

وانطلقت في العاصمة الأردنية «عمان»، أمس الخميس، فعاليات الدورة الـ14 لمعرض المنتجات المصرية، بمشاركة 36 شركة مصرية، وافتتحت «جامع»، المعرض في أحد المراكز التجارية المميزة في عمان.

ويستمر المعرض حتى 2 أكتوبر المقبل، وتشارك به شركات في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي.

وقالت نيفين جامع في تصريح خلال الافتتاح، إن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين، موضحة أن المعرض يلقى قبولاً من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردني باعتباره سوقاً واعداً ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تتضمن السوق العراقي والفلسطيني والسوري.

جامع :معرض المنتجات يعد فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية والأردنية

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أن المعرض يعد فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، وأوضحت جامع، أن المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردني.

وأكدت الوزيرة المصرية، حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين البلدين والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت الوزيرة الأردنية، إن بلادها حريصة على تنمية وتطوير العلاقات مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرة إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لمستويات متميزة.

وأشادت «علي»، بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة، وبالإجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.