وزيرة التجارة تبحث مع نظيرتها الأردنية تعزيز التعاون الاقتصادي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية مواصلة العمل وتفعيل الجهود المشتركة لتحقيق مخرجات القمم الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، والتي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني، وورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث، ووصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

جامع: المباحثات تناولت التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تحقيق التكامل في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر والأردن والعراق

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة، التي عقدتها الوزيرة مع المهندسة مها علي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في إطار زيارتها الحالي للعاصمة عمان، لافتتاح معرض المنتجات المصرية بالأردن.

حضر اللقاء، السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ومحمد المغربي، المستشار تجاري بإدارة المشرق العربي بجهاز التمثيل التجاري، ومنى عبود، رئيس المكتب التجارىي المصري بعمان.

وأشارت الوزيرة، إلى أنّ الاجتماع أكد أهمية العمل على إزالة التحديات التي تواجه حركة التجارة البينية بين البلدين، تنفيذا لنتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها الأخيرة، مشيرةً إلى أنّ الاجتماع أكد أهمية استفادة القطاع الخاص في البلدين من الفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي بمصر والأردن.

زيادة في التبادل التجارى السلعي بين مصر والأردن 30% في النصف الأول من 2021

وأوضحت جامع، أنّ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين، سجل نحو 370 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بواقع 292 مليون دولار صادرات مصرية، و78 مليون دولار واردات من الجانب الأردني، مقابل 283 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، أي بنسبة زيادة نحو 30%، مؤكدةً أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التصنيعية المتوافرة في الدولتين لإحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

علي: نسعى لمشاركة أردنية متميزة بمعرض تراثنا في القاهرة الشهر المقبل

من جانبها، أكدت المهندسة مها العلي، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، حرص بلادها على تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط قيادة وحكومتي البلدين، مشيرةً إلى أنّ تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر، أحد أولويات الحكومة الأردنية.

وأشارت إلى أنّ المباحثات تناولت بحث إمكانيات إنشاء معرض للمنتجات الأردنية بالقاهرة، على غرار معرض المنتجات المصرية بالأردن، ومشاركة الأردن بفعاليات معرض تراثنا، والذي سيقام بالقاهرة خلال أكتوبر المقبل، بدعوة من نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.