هاني ضاحي يهنئ أبناء المهندسين المتفوقين بالإسماعيلية «صور»

شهد المهندس هاني ضاحي، النقيب العام لمهندسي مصر، احتفالية نقابة المهندسين بالإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد المصري، تكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه وحديثي التخرج، وذلك بحضور اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، والدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس.

وقدم «ضاحي»، بحسب بيان عن نقابة المهندسين اليوم، خالص تهانيه للمكرمين وحثهم على استكمال طريق التفوق والتميز، مشيدا بالمجهود المبذول من قبل النقابات الفرعية للمهندسين في تطوير النوادي ومقرات النقابات لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وذويهم، لافتا أن نقابة المهندسين بالإسماعيلية تحرص دوما على تكريم أبنائها المتفوقين علميا في الشهادات العامة والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم الهندسية وحديثي التخرج.

وتحدث النقيب عن الدور الوطني للنقابة والذي برز خلال الفترة الماضية في ملفات التصالح والاشتراطات البنائية، وما تم من تقدم ملموس في ملف التعليم الهندسي.

علم الهندسة قائم على التخيل والإبداع

وفى كلمته، وجه اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، التهنئة لخريجي كلية الهندسة الجدد والمنضمين حديثا للنقابة، مؤكدا أن الدقة في العمل هي أساس النجاح، مضيفا أن علم الهندسة قائم على التخيل والإبداع مقترنا بالدقة في العمل، وأوصاهم بالحصول على درجات علمية أعلى خلال مسيرتهم العملية.

كما وجه «بشارة» التهنئة للمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة وخريجي الجامعات من الكليات المختلفة متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق، كما وجه المحافظ حديثه إلى أولياء الأمور مهنئا لهم ومثمنا لدورهم في نجاح أبنائهم.

وخلال الحفل، تم أداء قسم المهندس من قبل خريجي كلية الهندسة والمنضمين حديثا لنقابة المهندسين.

كما تم تكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميا في الشهادات العامة والأزهرية، وخريجي الكليات المختلفة، والمهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وقام بمنحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم، كما تم تكريم الطالبة سارة علاء الحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة بالإسماعيلية والثالثة على مستوى الجمهورية.

درع تذكاري لنقيب مهندسي مصر

وفي ختام الحفل، قام المحافظ بمنح درعا تذكاريا للمهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، كما تم إهداء المحافظ درع نقابة المهندسين العامة من المهندس هاني ضاحي، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية من المهندس أحمد المصري، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

وعلى هامش الحفل، تفقد نقيب المهندسين والمحافظ وكبار المدعوين، مقر الشهر العقاري الجديد، والذي تم إنشائه داخل النقابة، ويجري حاليا التنسيق مع وزارة العدل لافتتاحه قريبا.

أقيمت الاحتفالية بحضور المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة العامة، واللواء محمد ناصر، أمين صندوق العامة، والمهندسة زينب عفيفي، أمين عام مساعد النقابة العامة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلس النواب والشيوخ والقيادات النقابية بالإسماعيلية.