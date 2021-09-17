نقابة المهندسين: بروتوكول تخفيضات للأعضاء على منتجات واكسسوارات وألبان «صور»

أعلنت نقابة المهندسين، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين النقابة وشركة فيزيتا وشركة بناة 2030، وأوضحت أن البروتوكول، ينص على التزام شركة فيزيتا بعمل تخفيضات للمنتجات والمستلزمات والاكسسوارات والألبان ومنتجات التجميل المحلية الصنع، والمنتجات المستوردة، وذلك لأعضاء النقابة المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية الخاص بالنقابة، وكذلك لأعضاء النقابة غير المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية الخاص بالنقابة ولكن نسب خصم أقل.

نقابة المهندسين

وبحسب بيان صادر عن نقابة المهندسين منذ قليل، ينص البروتوكول على أن يتم صرف الأدوية، بموجب طلب الكترونى من خلال تطبيق نقابتي، بنسب الخصم المتفق عليها نقدا، على أن يتحمل العضو قيمتها بالكامل عند الاستلام، دون نسب تحمل من النقابة مع توصيل الأدوية إلى العنوان المرفق بالطلب، على أن تلتزم النقابة وشركة بناة 2030، بعمل التكامل التقنى بين تطبيق النقابة والتطبيق الخاص بشركة فيزيتا.

كما ينص البروتوكول علي ان تلتزم شركة فيزيتا بتقديم تخفيض على حجز الكشوفات الطبية لأعضاء النقابة بنسبة 27% من قيمة الكشف الطبى لأعضاء النقابة المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية الخاص بالنقابة، وتخفيض 15% من قيمة الكشف لأعضاء النقابة غير المشتركين ببرنامج الرعاية الصحية، على ان تقوم شركة فيزيتا بعمل منصة الكترونية ودورها تسهيل عملية الحجز للأعضاء المشتركين بالنقابة، وان تلتزم الشركة ايضا بتسهيل الحجز الالكترونى للكشف لدى العيادات المتعاقدة معه لاعضاء النقابة.

مشروع العلاج

وأوضحت النقابة في بيانها، أنه قد وقع البروتوكول المهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية بالنقابة، والدكتور أمير برسوم رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا، بحضور المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، وخلال كلمته أشار المهندس محمد عبدالعظيم أن هذا البروتوكول يأتى كنوع من التكامل مع المنظومة الطبية الذكية للنقابة، مشددا على أن التحول الرقمى الذى شهده مشروع الرعاية الصحية هذا العام كان قرار جرئ من هيئة مكتب النقابة والمسئولين عن المشروع.

وأشاد عبدالعظيم بالنجاح الذى شهدته المنظومة رغم المرور بالكثير من الصعاب، مشيرا الى ان المشروع فى مهده شهد العديد من الصعاب وتم التغلب عليها وتم تصحيح كل الأخطاء واصبح هناك منظومة طبية متكاملة الكترونية تمكن المهندس من الحصول على الخدمة الكترونيا.

وأوضح عبدالعظيم، أن كل المؤشرات تؤكد على مدى الرضا من المهندسين على المنظومة الطبية الذكية للنقابة بعد أن أصبحت تقدم خدماتها بكل يسر وسهولة، مقدما الشكر لأعضاء هيئة مكتب النقابة لدعم المنظومة كونها تعمل تحت هدف واحد وهو رضا المهندسين.

أمين عام النقابة: نسعى لتقديم الأفضل والأحسن للمهندسين وأسرهم

وأكد المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، أن نقابة المهندسين تحاول دائما أن تؤدى خدماتها فى أحسن صورة، مقدما الشكر للمهندس محمد عبدالعظيم وللجنة الرعاية الصحية على المجهود الكبير غير العادى الذى تم بذله منذ التحول الرقمى لمشروع الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن المنظومة الطبية واجهت بعض المشاكل فى البداية إلا أن الأمور أصبحت الأن على أحسن صورة، مشددا على أن النقابة تسعى دائما على تقديم الأفضل والأحسن للمهندسين وأسرهم وهو ما دعى الى توقيع مثل هذه البروتوكولات.

فيما عبر أمير برسوم، رئيس مجلس إدارة شركة فيزيتا، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع نقابة المهندسين كونها من أعرق النقابات المهنية وتضم عدد كبير من الاعضاء معبرا عن امنيته بعقد المزيد من التعاون المشترك مع النقابة.