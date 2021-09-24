رئيس جامعة طنطا للطلاب: «سجلوا على موقع اللقاح وهنطعمكم مش هنستنى»

علق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، على قرار اعتماد الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي لتسكين الطلاب بمدن جامعة طنطا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بأن تكون كل جامعة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطعيم أبنائها.

تعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة

وأكد أن الجامعة تتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة، من أجل تنظيم عملية التسجيل للقاح، موضحًا: «نطلب من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس التسجيل على الموقع والحصول على الرقم، واتفقنا مع وزارة الصحة والسكان أننا لن ننتظر إجراءاتها، فبمجرد إتمام عملية التسجيل فإنه سيحصل على التطعيم في الجامعة.. مش هنتستنى».

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وآية لطفي، عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن جامعة طنطا كانت من الجامعات السباقة في هذا الأمر، حيث بدأت تلقيح العاملين بها وبالمستشفيات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس منذ شهور طويلة.

الجامعة قطعت شوطا جيدا

وتابع: «قطعنا شوطا جيدا في هذا الأمر، ثم بدأنا بعد التعليمات التي صدرت من رئيس الوزراء إدخال الطلاب في هذا الأمر، ونفذنا خطتين متوازيتين، الأولى هي تخصيص فرق للكليات لتطعيم كل المنتمين إليها، من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين، ووضع جداول واضحة منعا لحدوث التزاحم أو التدافع».

وأردف: «كما أنشأنا وحدة مركزية كبيرة للتطعيم في المجمع الطلابي الكبير، وهي وحدة ضخمة جدا ومميزة لاستقبال الطلاب والعاملين، وبخاصة الطلاب المستجدين الذين سيبدأوا العام الدراسي الجديد، ولن يسمح لهم باستكمال إجراءاتهم بعد الحصول على التطعيم، ولا بد للطالب أن يحصل على التطعيم لكي يلتحق بالمدن الجامعية، وهناك كارت ذكي يحمله الطالب يكشف حقيقة هذا الأمر».