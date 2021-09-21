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محمود مسلم

جامعة طنطا تنعى المشير طنطاوي

كتب:

رفيق محمد ناصف
10:22 ص | الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
المشير طنطاوي

المشير طنطاوي

نعى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء والوكلاء، ورؤساء الأقسام العلمية، ومدراء المستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال الدكتور محمود ذكي، إن المغفور له المشير طنطاوي أحد الرموز العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه وبطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، معربا عن خالص عزائه ومواساته للقوات المسلحة وأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن.

وفاة المشير طنطاوي عن عمر 86 عاما

وغيّب الموت المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا.. بعد صراع طويل مع المرض.

ووُلد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج في الكلية الحربية عام 1956، وشارك في عدد من حروب مصر، أبرزها حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، وتولى عددا من المناصب، أبرزها وزير الدفاع في الفترة من 1991 حتى 2012، كما تولى إدارة شؤون البلاد عقب أحداث 25 يناير 2011،  وعمل مع قادة القوات المسلحة على فرض الاستقرار والحفاظ على الدولة من التفكك عبر إعادة الحياة السياسية والانتهاء من الاستحقاقات الدستورية لإعادة مؤسسات الدولة إلى سابق عهدها.

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