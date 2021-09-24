امتداد حريق مصنع أحذية بورسعيد لـ 5 مخازن والحماية المدنية تنجح فى السيطرة على النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية ببورسعيد على حريق شب في مصنع و5 مخازن بمنطقة السلام، صباح اليوم، وقال العميد هاني المهدي مدير إدارة الإطفاء والحماية المدنية، أن القوات دفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

مدير الحماية المدنية: السيطرة على الحريق في وقت قياسى

وأكد مدير إدارة الإطفاء والحماية المدنية ببورسعيد أن الحريق اندلع فجر اليوم في مصنع أحذية والمخازن الخاصة به، وتمت السيطرة عليه في وقت قياسي دون أن يصل إلى مخزن شركة الأدوية المجاورة له، لافتا إلى أن رجال الإطفاء يباشرون عملية التبريد خاصة وأن المخازن بداخلها جلود وملابس قد تساعد على اشتعال النيران مرة أخرى.

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، إخطار من شرطة النجدة باندلاع حريق بمخازن أحد المصانع بمنطقة السلام بحي الضواحي وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال البحث الجنائي بمديرية الأمن إلى الموقع، كما انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه.

وأوضح مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد إنه جرى فصل التيار الكهربائي عن المخازن والمناطق المحيطة بها، لضمان عدم امتداد النيران للمصانع المجاورة وتسهيل مهمة رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق، وأضاف أن المعاينة الأولية للحريق أكدت أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائى أدى إلى تطاير الشرر على الجلود المستخدمة في إنتاج الأحذية واشتعلت بها النيران.

وأوضح المصدر أنه تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث ورفع تقرير بأسباب حدوثه إلى جانب حصر التلفيات الناجمة عن الحريق والاستعلام من الجهات التنفيذية عن تراخيص المصنع.