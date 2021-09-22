ضبط 62 قطعة أثرية بحوزة 5 متهمين فى بورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 3 أشخاص، خلال استقلالهم سيارة وبحوزتهم جهاز كشف معادن، و62 قطعة يشتبه في أثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات حوزتهم أثرية وترجع للعصر الروماني، وحصلوا عليها عن طريق جهاز كشف المعادن بحوزتهم.

عملات وتماثيل وقطع أثرية ضمن المضبوطات

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عن قيام المتهمين سالفي الذكر بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الأثرية بدائرة قسم شرطة الجنوب ثان ببورسعيد بالاتفاق مع شخصين آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفي الذكر من الدخول إلي إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها والخاصة بأحدهم، واستخراج كمية من القطع الأثرية، وتم بإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم، وهي عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة، و10 تماثيل مختلفة الأشكال، و8 قطع حجرية، و2 قطعة أثرية، ومجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال.