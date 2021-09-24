حريق هائل يلتهم مصنع أحذية في بورسعيد

دفعت الحماية المدنية في ببورسعيد بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب في مصنع أحذية بمنطقة السلام بحي الضواحي، صباح اليوم، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز مدير أمن بورسعيد، إخطارا بنشوب حريق هائل - صاحبه إنفجارات - في مصنع أحذية بمنطقة السلام، وانتقلت على الفور قوات الأمن ورجال المباحث الجنائية وقوات الحماية المدينة إلى موقع الحريق وجرى الدفع بعشر سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

مصدر أمني: فصل الكهرباء عن المنطقة

وقال مصدر أمني بمديرية أمن بورسعيد إنه جرى فصل التيار الكهربائي عن المصنع والمناطق المحيطة به، لضمان عدم امتداد النيران للمصانع المجاورة وتسهيل مهمة رجال الإطفاء، لافتا إلى أن المعاينة الأولية للحريق أكدت أن سبب اندلاع النيران ماس كهربائى أدى إلى تطاير الشرر على الجلود المستخدمة في إنتاج الأحذية واشتعلت بها النيران.

وأشار المصدر إلى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فأمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث ورفع تقرير بأسباب حدوثه إلى جانب حصر التلفيات الناجمة عن الحريق والاستعلام من الجهات التنفيذية عن تراخيص المصنع.

يذكر أن شخصين لقيا مصرعهما أمس فى حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، وامتدت النيران إلى إحدى الشقق السكنية المجاورة، ما أثار حالة من الزعر والهلع بين أهالي المنطقة، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها.