أسعار الملابس الشتوي تتصدر التريند.. الجواكت تصل لـ2000 جنيه

الملابس الشتوي، أمر يؤرق الكثيرين كل عام نظرا لارتفاع أسعارها، ويتحدث عنها العديد من الأشخاص مستخدمين كوميكسات ساخرة من عدم قدرتهم على شراء الجواكيت الشتوي باهظة الثمن التي تعرضها بعض المحلات.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تصدرت «الملابس الشتوي» تريند مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، تزامنا مع توقعات الأرصاد بسقوط أمطار اليوم الجمعة، مما جعل البعض يتحدث عن قرب ارتداء الملابس الشتوي وإقبالهم على شرائها، بينما رأى الكثيرون صعوبة ذلك مع توقعات بارتفاع أسعار الملابس الشتوي مثلما يحدث كل عام.

ولم تنتشر الملابس الشتوي في كثير من المحال، وإنما تم طرحها في بعض المحال والتوكيلات فقط، وهو ما نعرض تفاصيله في السطور التالية من أبرز أسعار الملابس الشتوي

أسعار الملابس الشتوي

ووفقا لـ«shein» إحدى الماركات الشهيرة، تراوحت أسعار الجواكت بين 200 و700 جنيه.

وتراوحت أسعار البلوفرات الشتوي بين 250 و550 جنيهًا، وتراوح سعر السويت شيرت بين 250 إلى 300 جنيه.

كما وصلت أسعار الجواكيت الشتوي في إحدى الماركات الشهيرة «زارا» إلى 1100 جنيه، والمعاطف وصلت أسعارها إلى 2000 جنيه، بينما وصل سعر السويت شيرت إلى 300 جنيه.

ووفقا لجولة أجرتها «الوطن» في منطقة وسط البلد «الوكالة»، بدأت أسعار الجواكت الشتوي من 100 جنيه وصولا إلى 350 جنيها، بينما تراوحت أسعار «البلوفرات والسويت شيرت» بين 50 جنيها و200.

موعد ارتداء الملابس الشتوي

وفي هذا الصدد، قدمت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميون محمود السعيد ونهى درويش، نصائح حول ارتداء الملابس المناسبة هذه الفترة من التقلبات، قائلة إن الطقس في الصباح الباكر لطيف، لذا من المبكر الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضحت «منار»، أنه بداية من الأسبوع المقبل ومع انخفاض درجات الحرارة التي يشهدها فصل الخريف، الذي بدأ في 22 سبتمبر الجاري، يمكن حينها ارتداء قطع إضافية من الملابس خاصة الأطفال والطلاب صباحا، ومع استمرار الانخفاض يمكن الاستعانة بـ«الجاكت».