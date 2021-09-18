«الأرصاد»: الخريف يبدأ 22 سبتمبر.. وهذا موعد ارتداء الملابس الشتوية

قدمت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح حول ارتداء الملابس المناسبة خلال فترة تغير الفصول التي تشهدها البلاد حاليًا، قائلة إنَّه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إلا أن الطقس في الصباح الباكر لطيف، وبالتالي من المبكر الحديث عن ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

فصل الخريف يبدأ 22 سبتمبر

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، ويقدمه الإعلاميون محمود السعيد ونهى درويش، اليوم السبت، أنَّه بداية من الأسبوع المقبل ومع انخفاض درجات الحرارة الذي يشهده فصل الخريف الذي يبدأ في 22 سبتمبر يمكن حينها ارتداء قطع إضافية من الملابس خاصة الأطفال والطلاب صباحا، ومع الانخفاض الملحوظ خلال الأشهر المقبلة يمكن الاستعانة بـ«الجاكت» لارتدائه حينما يشعر الشخص ببرودة الطقس.

لا فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وأشارت «غانم» إلى أنَّ المناطق الساحلية المُطلة على البحرالمتوسط تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة الفترة المقبلة، حيث ترتفع بمعدل درجتين، إذ تسجل حاليا 30 درجة مئوية وخلال ارتفاع درجات الحرارة تصل لـ32 درجة، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، فيما يتسم نشاط الرياح بالمعتدل، وكذلك ارتفاع الأمواج على البحار، وبالتالي فإن البحرالمتوسط مؤهل لممارسة كل الأنشطة البحرية والاستمتاع بالأجواء الصيفية.

نشاط الرياح في ساعات المساء يؤدي لاعتدال الطقس في الصعيد

وأوضحت أن محافظات شمال وجنوب الصعيد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، حيث تصل ذروة ارتفاع درجات الحرارة في المنيا وأسيوط لـ39 درجة مئوية، بينما تصل في محافظتي الأقصر وأسوان لـ42 درجة مئوية، مع نشاط للرياح في ساعات المساء ما يؤدي لاعتدال الطقس، كما أن نسب الرطوبة تكون منخفضة مقارنة بالسواحل الشمالية أو القاهرة، وبالتالي تكون فترة ما بعد الظهيرة أفضل كثيرًا.