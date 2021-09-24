الزراعة تُكشف حقيقة حظر استيراد اللحوم الهندية بسبب فيروس «نيباه»

كشف مصدر بوزارة الزراعة حقيقة حظر استيراد اللحوم الهندية بعد وفاة طفلة بفيروس نيباه في إحدى الولايات الهندية، وتحديدًا بولاية كيرالا الهندية.

تعرف على حقيقة حظر مصر لاستيراد اللحوم الهندية

وقال مصدر بوزارة الزراعة لـ«الوطن» إن هناك مرصد تتبعي لظهور الفيروسات المُعدية والأمراض البكتيرية في أي دولة بالعالم، حيث بمجرد ظهور أي فيروس توقف الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة التعامل مع هذه الدولة، وفيما يتعلق باللحوم الهندية بعد ظهور فيروس نيباه في ولاية كيرالا الهندية، فنحن لا نتعامل مع ولاية كيرالا فيما يتعلق باللحوم بالأساس سواء قبل ظهور الفيروس أو مع ظهوره ووفاة حالة الطفل الهندي.

فحص دوري للمنتجات الحيوانية بمصر للتأكد من خلوها من أي فيروسات

وكشف المصدر لـ«الوطن»، أن أي واردات من اللحوم تخضع لفحص دوري في معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها بالإضافة للعمل المستمر على فحص الخفافيش الموجودة في مصر والتأكد الدوري من عدم حملها لفيروس نيباه.

الهند تتأهب لمواجهة نيباه بعد وفاة طفل

وفي الأسبوع الأول من سبتمبر، أعلنت السلطات المحلية في ولاية «كيرالا» وفاة حالة إصابة بالفيروس لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وذلك في ولاية كيرالا الهندية، وسط تحذير سابق صدر من العلماء في يونيو المنقضي الذين تحدثوا عن ظهور هذا الفيروس.

ما الذي نعرفه عن فيروس نيباه

في إحصائية سابقة لمنظمة الصحة العالمية عن فيروس نيباه الذي ظهر للمرة الأولي في ماليزيا في العام 1998، إن وفياته من بين نسب الإصابات تتراوح ما بين 40 لـ75% وهو أكثر تسببا في الوفاة من فيروس كورونا.