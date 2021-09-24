اعترافات شقيق قاتل عشيقته بكرداسة: أخويا اللي قتلها «أنا شيلت معاه الجثة بس»

خضع شقيق قاتل عشيقته في كرداسة لجلسة تحقيق مطولة، أنكر خلالها معاونة شقيقه في الجريمة، مؤكدًا أنه ساعده فقط في التخلص من الجثمان وإلقائه في الزراعات بكرداسة، وأنه لم يعرف بواقعة القتل إلا من خلال اتصال هاتفي تلقاه من القاتل أخبره أنه تشاجر مع عشيقته واعتدى عليها بالضرب وبعدها ماتت من آثار، واتفقا على التخلص من الجثمان، مضفًا «أنه ذهب إليه ووجد شقيقه وضع الجثمان في جوال من البلاستيك فحملاه على دراجة نارية وتخلصا منه».

أكذوبة الزواج العرفي

وأضاف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة، أنه علم بعلاقة شقيقه بالمجني عليها قبل عدة أشهر، عندما ذهب إليه في شقته لزيارته فأخبره أنه تزوج عرفيا من تلك السيدة التي تعرف عليها منذ شهر، وكانت من محافظة أسيوط، وتركت منزل أسرتها بسبب ظروف خاصة بها.

وأكد المتهم الثاني، أنه علم بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقه وعشيقته بعد وفاتها وأنهما ليسا متزوجين عرفيًا، ونسبت النيابة العامة لشقيق المتهم الرئيسي تهمة المشاركة في إخفاء الجثمان لطمس أدلة الاتهام.

رحلة الهروب ومقابلة العشيق

وأفادت تحريات المباحث، أن سيدة أسيوط غادرت منزل أسرتها بعد حبس زوجها في قضية جنائية، وعندما وصلت إلى الجيزة جمعتها الصدفة بالمقابلة مع جامع القمامة «المتهم الرئيسي» في الهرم، وعندما عرف أنها بمفردها وليس لها أي مكان تقيم فيه عرض عليها الإقامة معه في شقته بكرداسة، وأخبر جيرانه أنها زوجته وظلا يعيشان سويًا كالأزواج حتى حدثت بينهما مشادة كلامية انتهت بمقتل السيدة، على يد عشيقها الذي ضرب رأسها في الحائط؛ ما أحدث بها إصابات أدت إلى مقتلها.