أبرز حوادث الأسبوع.. انتحار طالب وهتك عرض طفلة وتعذيب أب لابنه حتى الموت

وقائع عديدة وجرائم تنوعت ما بين الخطف والقتل وهتك العرض والانتحار شهدها هذا الأسبوع، حيث تم اختطاف طفل في منطقة الهرم، وتعذيب أب لابنه حتى الموت في منطقة مصر القديمة، وانتحار طالب طب من الطابق الرابع بإحدى الجامعات الخاصة، وقتل مسنة داخل شقتها بعد سرقتها في منطقة العمرانية، وغيرها من الحوادث التي وقعت على مدار الأيام القليلة الماضية.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي أبرز الحوادث والجرائم التي وقعت خلال هذا الأسبوع، كالآتي:

اختطاف طفل الهرم

تمكنت قوات الأمن من تحرير طفل اُختطف من قبل 5 متهمين، داخل «توك توك» بمنطقة الهرم، حيث أُلقي القبض عليهم، وقام المتهمون بمساومة والد الطفل بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، وحُرر محضر بالواقعة.

وكان الصغير صاحب الـ8 سنوات، قد خرج من المنزل لشراء بعض مستلزمات المنزل لوالدته ولم يعد مرة أخرى للبيت مما آثار الشكوك في قلب أسرته، وسرعان ما تلقى والده اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب منه دفع مبلغ مالي لإطلاق سراح الطفل المجني عليه.

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أب يعذب نجله حتى الموت بمصر القديمة

تجرد أب من مشاعر الإنسانية بمنطقة مصر القديمة، حيث عذّب نجله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتحول لجثة هامدة بين يديه، بعد أن تعرض المجني عليه للضرب المُبرح الذي لم يتحمله ليفارق الحياة على يد والده الذي برر جريمته بأنه يقوم بتأديبه وتعديل سلوكه.

وأُلقي القبض على الأب المتهم، واعترف بارتكاب جريمته أمام النيابة العامة، وأمرت بحبسه.

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إمام مسجد يهتك عرض طفلة بالدقهلية

في محافظة الدقهلية، هتك إمام وخطيب بوزارة الأوقاف عرض طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، داخل بيته عقب انتهاء درس تحفيظ القرآن بمدينة طلخا، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه، وسط حالة من الغضب والاستنكار لأهالي القرية.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته، أمام تحقيقات النيابة العامة، وأمرت بحبسه.

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العثور على رضيع في القمامة بالحوامدية

في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة، قتلت أم طفلها الرضيع، ثم ألقت جثته في مقلب قمامة مجاور لمنطقة التأمين الصحي، وذلك هربًا من الفضيحة التي كانت ستلحق بها بعد دخولها في علاقة محرمة مع خطيبها، ولكن سرعان ما كُشفت جريمتها، وأُلقي القبض عليها، واعترفت بتفاصيل الواقعة.

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عامل يقتل عشيقته الحامل ويلقي جثمانها بالزراعات

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من كشف تفاصيل مقتل ربة منزل حامل، على يد عشيقها، بعدما عُثر على جثتها في الزراعات بكرداسة، متأثرة بجرح عميق في الرأس.

وبعد إجراء التحريات والفحص، تبين أنها ربة منزل كانت تقيم في محافظة أسيوط، وأن زوجها مسجون، وتركت محل إقامتها مؤخرًا.

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«فني دش» يقتل عجوزا داخل شقتها في العمرانية

كشفت قوات الأمن بالجيزة، ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة قسم العمرانية، حيث تبين سرقة هاتفها المحمول وشاشة عرض و5 آلاف جنيه، على يد عامل «فني دش»، كان يتردد على المجني عليها.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهم، واعترف بارتكاب جريمته، حيث كتم أنفاسها وضربها في مناطق متفرقة من الجسم بسبب مقاومتها له حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ولقت مصرعها.

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انتحار طالب طب داخل إحدى الجامعات الخاصة

أقدم طالب بكلية طب على الانتحار حيث ألقى بنفسه من أعلى مبني إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، وتحفظت أجهزة الأمن بالجيزة، على مقطع فيديو مدته 40 ثانية، وثق لحظة انتحار الشاب المنتحر.

وأفادت التحريات بأن الطالب كان يمر بحالة نفسية سيئة، في الوقت الذي يعيش والداه خارج مصر للعمل بإحدى دول الخليج.

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