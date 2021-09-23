مصرع 3 أشخاص وإصابة 36 في حوادث متفرقة بالمحافظات خلال 24 ساعة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 36 أخرين بينهم 6 أطفال، في 4 حوادث تصادم متفرقة خلال الـ 24 ساعة ماضية بمحافظات «جنوب سيناء، والدقهلية، البحر الأحمر، سوهاج».

مصرع سيدة وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

في جنوب سيناء لقيت سيدة مصرعها وأصيب 14 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص سياحي رقم «ق ن ج 357»، على طريق «وادي قني»، بدهب، كان قادمًا من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب ضمن رحلات اليوم الواحد ويتبع إحدى الشركات السياحية، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي متأثرة بإصابتها، كما أسفر الحادث عن إصابة 14 آخرين بينهم 6 أطفال في أعمار مختلفة.

مصرع عامل وإصابة 10 في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية تسبب الدوران الخاطئ لدراجة نارية في انقلاب سيارة «ربع نقل»، على طريق« دمياط – كفر الشيخ»، تقل عمالا، ما تسبب في مصرع أحدهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى جمصة المركزي، ومستشفى الأزهر بدمياط الجديدة للعلاج.

إصابة 12 شخصا في البحر الأحمر

وشهدت محافظة البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة «ميكروباص»، على طريق «مرسى علم - القصير»، ما تسبب في إصابة 12 شخصاً بإصابات مختلفة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، فيما لقي سائق مصرعه في انقلاب «توك توك»، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.