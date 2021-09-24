الفنان نضال الشافعي يغادر المستشفى اليوم بعد تحسن حالته الصحية

يعود الفنان نضال الشافعي إلى منزله، اليوم الجمعة، بعد تحسن حالته الصحية بشكل نسبي، في أعقاب خضوعه للجراحة الثانية بمنطقة القولون، الثلاثاء الماضي، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

تحسن طفيف في حالة الفنان نضال الشافعي

وقال مصدر مقرب من الشافعي لـ«الوطن» إن حالته شهدت تحسناً طفيفاً وما زالت الآلام تداهمه من وقت لآخر، مضيفاً أن طبيبه المعالج طالبه بقضاء فترة نقاهة داخل منزله، وإجراء متابعات دورية معه لحين تحسن حالته بشكل كامل.

وأوضح المصدر، أن زوجة نضال الشافعي هي من ترافقه داخل حجرته بالمستشفى، حيث تلبي جميع احتياجاته نظرا لوجود صعوبة في حركته بعد الجراحتين.

أسباب الأزمة الصحية للفنان نضال الشافعي

وبدأت تفاصيل الأزمة الصحية للفنان نضال الشافعي بأزمة وقعت بينه وبين مدحت سعد، منتج فيلمه الجديد «ميني بار»، نظراً لعدم وفاء الأخير بوعوده معه، حسبما أكد نضال في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، حيث شعر الأخير بآلام شديدة توجه على إثرها لأحد المستشفيات، وأجري عددا من الفحوصات والأشعة قبل أن يعود إلي منزله.

ولم يمر 3 أيام علي هذه الواقعة، وعاودت الآلام مداهمة جسد نضال الذي سارع بالتوجه إلى المستشفى، حيث أثبتت الفحوصات الطبية وجود ثقب بمنطقة القولون يحتاج للتدخل الجراحي العاجل، وبالفعل قرر الطبيب إجراء العملية بعد منتصف الليل لتجنب حدوث أي مضاعفات قد تؤثر علي حياة نضال الشافعي.

وحرص عدد من النجوم علي زيارة نضال الشافعي داخل المستشفى، أبرزهم أحمد السعدني، أحمد زاهر، ألفت عمر، المخرج خالد جلال وآخرون.

يذكر أن فيلم «ميني بار» من بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، بدرية طلبة، راندا البحيري، شيما الحاج وكوكبة من النجوم.