تعرف على النجمات الحاصلات على جائزة «إيمي» بعد ترشح منة شلبي

احتفاء كبير حظت به الفنانة منة شلبي داخل الوسط الفني في مصر، بعد إعلان ترشحها لجائزة «إيمي» الدولية عن فئة أفضل ممثلة، وذلك عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، وهي نفس الفئة التي تتنافس فيها على الجائزة مع 3 ممثلات أخريات.

فنانات حصلن على جائزة أفضل ممثلة بـ «إيمي الدولية»

وتعتبر منة شلبي هي الفنانة المصرية والعربية الأولى المرشحة للجائزة عن عمل ناطق بالعربية في تاريخ الجائزة، ولكن سبق وحصلت عليها الممثلة الهولندية مريم حسوني في عام 2006، وذلك عن أدائها لشخصية «ليلى القطاوي» في مسلسل «Offers».

وتعتبر فئة أفضل ممثلة من الفئات المستحدثة في جوائز «إيمي» العالمية، والتي بدأت تقديمها في 2005، وحصلت عليها للمرة الأولى الممثلة الصينية هي لين عن دورها في مسلسل «Slave Mother»، أما الإنجليزية جولي والترز هي الممثلة الأكثر حصولا على الجائزة التي حصدتها مرتين، الأولى في 2009 عن دورها في مسلسل «A Short Stay in Switzerland»، والثانية في 2011 عن دورها في مسلسل «Mo».

شروط التقديم لجوائز «إيمي» الدولية

وتقوم شركات الإنتاج بترشيح أعمالها إلى فئات الجوائز المختلفة، ويشترط أن تكون الأعمال منتجة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون بدأ عرضها في الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، وتختار لجان التحكيم الترشيحات للجوائز التي يعلن عنها في سبتمبر، قبل شهرين من إقامة حفل إعلان الجوائز في نوفمبر.

وتقول الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، المانحة لجوائز «إيمي»، في بيان عن اختيار الأعمال المرشحة والفائزة: «قسم التحكيم لدينا باختيار واعتماد أكثر من 900 من المحلفين المستقلين من جميع أنحاء العالم لجولات التحكيم الثلاث».

وتقام في 22 نوفمبر المقبل، النسخة الـ 49 من حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، هي جائزة تمنحها الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، تقديرا لأفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي يجرى إنتاجها وبثها في البداية خارج الولايات المتحدة.