منة شلبي تنافس على جائزة أفضل ممثلة بـ«إيمي» الدولية

حصلت الفنانة المصرية منة شلبي على ترشيح لجائزة في فئة أفضل ممثلة، ضمن ترشيحات جوائز «إيمي» الدولية، في نسختها الـ49، وذلك عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس، على أن يتم توزيع الجوائز في 22 نوفمبر المقبل.

وتنافس منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة أمام 3 ممثلات أخريات، الإنجليزية هايلي سكوايرز عن دورها في مسلسل «Adult Material»، والإسبانية أني جابارين عن دورها في الدراما التاريخية «Patria»، وذلك بالإضافة إلى فاليريا بيرتوشيللي عن دورها في «Notes for My Son» من إنتاج شبكة «نتفليكس».

واحتفى عدد من صناع السينما والنقاد المصريين بترشيح الفنانة منة شلبي للجائزة العالمية، من بينهم المخرج عمرو سلامة والناقد أندور محسن، الذي وصف ترشيحها بـ «خبر عظيم»، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

منة شلبي قاتلة بـ«في كل أسبوع يوم جمعة»

مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات حول «ليلى» التي تتورط برفقة زوجها «عماد» الذي يعاني من اضطراب عقلي في عدد من الجرائم الدموية التي تحدث يوم الجمعة.

وشارك في بطولة المسلسل «منة شلبي، آسر ياسين، أحمد خالد موسى، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون وشريف سلامة، إخراج محمد شاكر خضير».

«بيروت 6:07» و«أهلا سمسم» يترشحان لجوائز «إيمي» الدولية

ولا يعتبر مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» هو العمل العربي الوحيد في قوائم الترشيحات، حيث ترشح مسلسل اللبناني «بيروت 6:07» المعروض على منصة «شاهد»، لجائزة أفضل مسلسل قصير، وهو مسلسل من 15 حلقة، تحكي كل واحدة منها قصص الضحايا والناجين من الانفجار المروع الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس 2020، ومن الأردن، ترشح برنامج الدمى للأطفال «أهلا سمسم» لجائزة إيمي الدولية عن فئة أفضل عمل ترفيهي للأطفال.

ما هي جوائز إيمي الدولية

وجوائز إيمي الدولية هي جائزة تمنحها الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون، تقديراً لأفضل البرامج والمسلسلات التلفزيونية التي تم إنتاجها وبثها في البداية خارج الولايات المتحدة، يتم تقديم الجوائز في حفل توزيع جوائز إيمي الدولية، الذي يقام سنويًا في نوفمبر في مدينة نيويورك.