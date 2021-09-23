فنانون لـ منة شلبي بعد ترشحها لجائزة «إيمي» العالمية: «رفعتي راسنا»

حظي ترشح الفنانة منة شلبي لجوائز «إيمي» العالمية عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بترحيب كثير من الفنانين الذين قدموا التهاني لها.

وكتبت منة شلبي على صفحتها الرسمية: «‎شكراً للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لجائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة. شرف كبير ليا ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجايزة دي عن عمل ناطق باللغة العربية.. أنا حقيقي مبسوطة من قلبي».

فنانون يقدمون التهاني لـ منة شلبي

وبعد الإعلان عن الترشح، قدم عدد كبير من الفنانين التهاني للفنانة منة شلبي، فكتب تامر حبيب: «يا مشرفانا ومفرحانا ورافعة راسنا، يا محترمة ياللي بتحترمي مهنتك، وبتحبيبها ومخلصة لها، يا حبيبتي وامي وبنتي واختي، يا صاحبي الجدع.. مليون مبروك».

وكتب المخرج الكبير يسري نصر الله: «منة شلبي مرشحة لجايزة إيمي العالمية. شيء مفرح جدا ليها ولكل العاملين في مجال السينما والتلفزيون. ألف مبروك يا منة. تستاهلي ده وأكتر بكتير».

صبري فواز ووفاء صادق في قائمة المهنئين

وشملت قائمة المهنئين أيضا وفاء صادق، والتي كتبت: «من غير سحر ولا شعوذة، ومن غير دوشة، وبالمجهود والفن والموهبة الجبارة، منه شلبى يتم ترشيحها لجايزة إيمي».

أما صبري فواز فكتب: «وجود منة شلبي ضمن ترشيحات جوايز إيمي، خبر يفرح ويشرف، والأهم إنه انتصار للمواهب الحقيقية الصافية، التي لم تشبها أي تريندات ولا الشويتين إياهم. مبروك يا نوارتتا».

وكتبت نشوى مصطفى قائلة: «ألف مبروك ياعالمية يا مشرفانة»، فيما كتب محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «هذا كبير! كبير بالنسبة لي.. لفريق ميم.. لمصنع السينما.. كبير لمصر.. للشهيد.. للمخرج محمد شاكر.. بس الاهم من كل هذا إنه ضخم لمنه شلبى مبروك منة وشركائي وأصدقائي.. وشكر خاص لممدوح صبا لجعلنا جزء من هذا».

معلومات عن جائزة «إيمي»

و«إيمي» من الجوائز العالمية القديمة التي انطلقت عام 1949، وأول من فاز بها الممثل شيرلي دينسديل، ويعتبرها البعض أنها الجائزة الموازية للأوسكار في الدراما، وتعد منة شلبي الممثلة المصرية والعربية الأولى التي ترشح لها.

وفي نسخة عام 2020 حصل مسلسل «ساكساشين» على جائزة أفضل مسلسل، فيما حاز «شيتس كريك» على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، و«واتشمن» على جائزة أفضل مسلسل قصير، و«جيرمي سترونغ» على جائزة أفضل ممثل درامي.