منة شلبي بعد ترشحها لجائزة إيمي الدولية: شرف كبير

أبدت الفنانة منة شلبي، سعادتها لترشحها للمنافسة على جائزة فئة أفضل ممثلة في إطار جائزة إيمي العالمية، عن دورها في مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة»، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منة شلبي: مبسوطة إني أكون ممثلة مصرية وعربية تُرشح لهذه الجائزة

وكتبت الفنانة منة شلبي، عبر«فيس بوك» قائلة: شكرا للأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحي لـ جائزة إيمي في فئة أفضل ممثلة.

واستطردت منة شلبي، بقولها: شرف كبير ليا، ولكل فريق عمل في كل أسبوع يوم جمعة، إني أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرشّحة للجايزة دي، عن عمل ناطق باللغة العربية.

واختتمت منة شلبي، كلماتها بقولها: أنا حقيقي مبسوطة من قلبي.

عمرو سلامة يهنئ منة شلبي: فنانة رائعة

وكتب المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه بـ«فيس بوك» قائلًا: الفنانة الرائعة منة شلبي تحصد ترشيح لجائزة الإيميز العالمية Emmy’s International أهم جوائز في العالم للأعمال التليفزيونية عن دورها في مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة.

وتابع: المسلسل عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية، إياد إبراهيم، سيناريو وحوار، إياد إبراهيم، سمر عبدالناصر، محمد هشام عبيه، إخراج محمد شاكر، وإنتاج شركة فيلم فاكتوري وشركة ميم والمسلسل لـ شاهد VIP.