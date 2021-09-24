صابرين تناقش مشكلات المكفوفين من خلال حكاية «واحد في المية»

حققت الفنانة صابرين نجاحا كبيرا، بعدما ناقشت أزمة المكفوفين من خلال حكاية «واحد في المية» من مسلسل «زي القمر»، وعرضت خلال المسلسل عددا من القضايا المهمة التي تواجه المكفوفين ولم يوجد لها أي حلول حتي الوقت الحالي.

صابرين تناقش مشكلات المكفوفين في حكاية واحدة في المية

ناقش المسلسل أزمة تواجد المكفوفين داخل المطاعم دون معرفة أي شيء بقائمة اختيار الطعام، وطالبت بأن يكون هناك قائمة أسعار ناطقة للمكفوفين كي تسهل عليهم مهمة اختيار الطعام المناسب لها، كما ناقش المسلسل مشكلة الإنجاب، حيث جسدت من خلال دورها بالمسلسل أنها تزوجت وأصبحت أم، ولكن زوجها يطلب منها أن يسقطها لأنها ستنجب طفل لديه نفس مشكلتها.

صابرين تتحدث دورها في مسلسل زي القمر

عبرت الفنانة صابرين عن سعادتها برد فعل الجمهور على الحكاية منذ بداية عرضها، مؤكدة أن ردود الفعل جاءت أكبر مما كانت تتخيل، حيث جسدت شخصية «أمل» التي تعاني من اضطهاد المجتمع لها، «شعرت أنها تعكس واقعا لبعض المصريين يجب نقل معاناتهم من أجل إيجاد حلول لها».

وقد شاركت صابرين الراحل عمار الشريعي في أعمال كثيرة، وهو ما أثقلها من الخبرة والمعرفة في التعامل مع المكفوفين.

معلومات عن حكاية واحد في الميه

«واحد في الميه» من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحكاية الثالثة من الموسم الثاني لمسلسل «زي القمر»، حيث عرضت الحكاية الأولى على قناة cbc بعنوان «غالية» بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية «أنا قبلت» إخراج معتز حسام.

الموسم الأول من مسلسل زي القمر، شهد عرض حكايات «حتة مني»، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، «ومش هنفرح بيكي»، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و«ست الهوانم» بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.