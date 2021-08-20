صابرين: «نفسي أقدم حاجة للأطفال.. الحاجات دي بتعيش»

قالت الفنانة صابرين، إنها تحلم بالظهور في عمل يخص الأطفال والذي لم يعد موجودا على الساحة الفنية كما كان يتواجد من قبل، «أغاني الأطفال بتعيش لحد دلوقتي، والطفل لازم نديله حاجة جميلة، وإحنا عزلنا الأطفال، ولازم ندخل للجيل ده بفكر جديد ومتطور».

صابرين: «شريف عرفة طول عمره مبتكر ومبدع ومتألق»

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج «ليالي TEN»، والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، والمذاع على فضائية «TEN»، اليوم الجمعة، أن دورها الأخير مع المخرج شريف عرفة والفنان محمد هنيدي والفنان بيومي فؤاد بفيلم «الإنس والنمس» ظهرت فيه بدور وصفته بـ«المجنون رسمي»، لافتة إلى أن «تكنيك» السينما المصرية مؤخرا كان شيئا يفتخر به الجميع، «شريف عرفة طول عمره مبتكر ومبدع ومتألق، ودايما بيعملنا منطقة جديدة، وكنت فرحانة بنقلة السينما».

صابرين: «ولادي حضروا فيلم الإنس والنمس علشان بيحبوا هنيدي وبيومي فؤاد»

ولفتت صابرين إلى أن دورها في الفيلم كان مبهما، ولولا المخرج لما كانت لتظهر في هذا الفيلم، «مكنش عندي مساحة إني أمثل أو أعمل دور، وكان كله شكل معين وكان هو اللي شايف وعارف، وأولادي كانوا مبسوطين بالفيلم، وكانوا رايحين للممثلين معايا مش رايحين علشاني أنا».

صابرين: دوري في مسلسل «زي القمر» كان صعبا ومختلف

وأوضحت أن دورها في حكايتها «واحد في المية» من مسلسل «زي القمر» والتي ظهرت فيه بدور شخصية كفيفة قابلتها تحديات كثيرة، حيث إن العمل جاء في ظل وجود وباء فيروس كورونا، وسعت لتقديم نموذج لذوي القدرات الخاصة وكيفية تحدي الصعاب حتى بعد تقدم العمر، «دوري كان مختلف، وكانت عضلة العين واقفة وطول الوقت ثابتة، وده كان مرهق جدا».