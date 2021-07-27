صابرين تكشف كواليس وقوفها أمام فاتن حمامة: «قالتلي انتي بجحة»

كشفت الفنانة صابرين، أن الفنانة الراحلة فاتن حمامة وصفتها بـ«البجحة»، خلال كواليس تصوير مسلسل «ضمير أبله حكمت»، قائلة: «أول يوم وقفت أمثل قدامها لقيتها قامت ندهالي وقايلالي إنتي بجحة».

وأوضحت «صابرين»، خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، أن السبب في تقديمها لدورها في المسلسل بجرأة كبيرة، هو أن الشخصية نفسها كانت مكتوبة بهذه الملامح، مؤكدة أنها حققت أحد أحلامها بعدما تعاونت مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة بهذا العمل الدرامي.

وتابعت الفنانة: «لما فاتن حمامة قالتلي إنتي بجحة، سألتها طب ده حلو ولا وحش، قالتلي لأ بجحة يعني عاملة الدور ببجاحة برافو عليكي».

«ضمير أبلة حكمت» مسلسل سجل عرضه الأول تليفزيونيا عام 1991، والعمل من تأليف إسامة أنور عكاشة، ومن إخراج إنعام محمد علي، وشارك في بطولته كل من فاتن حمامة وأحمد مظهر وعبلة كامل وجميل راتب وصابرين ونشوى مصطفى.

وعن تعاونها مع الفنان الراحل محمود مرسي، أكدت أنها تعلمت منه بأنه ليس هناك مصطلح يسمى «اسرقي الكاميرا» ولا مصطلح «خدي إضائتك»، فكل هذه الأمور «عيب».

الجدير بالذكر أن مصطلحات «اسرقي الكاميرا وخدي إضائتك»، جمل دارجة بين الممثلين والممثلات، يستخدمونها بينهم دائما للتعبير عن محاولات ممثلين أو ممثلات بخطف الأضواء من بعضهم، خلال تصوير المشاهد التي تجمعهم بأي عمل درامي أو فني.

وأردفت أنها تعلمت من الفنان الراحل أيضا ألا تنظر في «موينتر» التصوير لتشاهد نفسها بعد تمثيل أي مشاهد، لأن هذا سيخرجها من الشخصية التي تؤديها ويجلعها تشعر بذاتها.