%25 زيادة في معدلات التبادل التجاري بين مصر والسويد خلال العام الماضي

قالت وزارة التجارة والصناعة إن العلاقات التجارية بين مصر والسويد لم تتأثر بفعل أزمة فيروس كورونا، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 913.4 مليون دولار مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت حوالي 25 %.

142 مليون دولار حجم الاستثمارات السويدية في مصر

وذكر بيان للوزارة، أن تمثل الأخشاب والآلات والمعدات والخضار والفاكهة كانت أبرز السلع المتبادلة بين البلدين، وأن السويد تأتي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار.

جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة التجارة السويدية

ونقلت الوزارة عن الوزيرة نيفين جامع، أنه يجري حالياً التنسيق لتنظيم منتدى أعمال مصري سويدي مشترك؛ لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين.

ووفقا للبيان، فقد عقدت الوزيرة جلسة مباحثات موسعة مع أنا هلبرج وزيرة التجارة السويدية والوفد المرافق لها، والتي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصةً التعاون الاستثماري والتجاري وتنمية المشروعات الصغيرة.

وبحسب البيان فقد تناولت المباحثات الإعداد لتشكيل أول مجلس أعمال مصري سويدي مشترك ليمثل ركيزة أساسية للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف إتاحة آليات تمويلية وغير تمويلية من الجانب السويدي للجانب المصرى عبر جهات التمويل الدولية.

واستعرض اللقاء أيضاً إمكانية التعاون بين مصر والسويد خلال المشاركة في فعاليات معرض اكسبو 2020 بدبي والمقرر افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين وعقد اجتماعات أعمال بين المستثمرين بالبلدين، خاصةً وأن الجناح المصري بالمعرض سيتضمن فعاليات وورش عمل ولقاءات بين رجال الأعمال.

ووجهت الوزيرة الدعوة لنظيرتها السويدية لزيارة الجناح المصري خلال فعاليات المعرض لإلقاء نظرة مكثفة على مصر عبر كافة العصور مروراً بعراقة الحضارة المصرية، ووصولاً إلى رؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل وذلك من خلال التصميمات والمحتوى المتميز بالجناح والذي يعكس الهوية المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعميق التعاون بين مصر والسويد في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، حيث تعتبر السويد من الدول الرائدة في مجال إنتاج الأخشاب عالية الجودة وثاني أكبر مصدر للأخشاب إلى مصر، فضلاً عن إقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الخشبية في مصر بمشاركة الجانب السويدي نظراً لما تتمتع به السويد من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الوطنية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية في ظل وجود مدينة مصرية متخصصة في هذا المجال هي مدينة دمياط للأثاث.