تفاصيل 20 فرصة عمل بالخارج وكيفية التقديم.. غدا آخر موعد

أعلنت وزارة الهجرة، أن آخر موعد للتقديم لـ20 فرصة عمل لـ فني الإلكترونيات بألمانيا، غدا السبت.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل فرص العمل وكيفية التقديم.

فرص عمل بألمانيا

وذكرت وزارة الهجرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، 5 تخصصات لفرص العمل المعلن عنها وهي:

1. فني إلكترونيات لتكنولوجيا التشغيل؟

2 . فني إلكترونيات للأجهزة والأنظمة.

3 . فني إلكترونيات لنظم وتكنولوجيا التشغيل الآلي.

4 . فني إلكترونيات لتكنولوجيا الطاقة والبناء.

5 . مُركب الأنظمة الكهربائية.

كيفية التقديم على فرص العمل المتاحة بالخارج

ولمزيد من المعلومات عن المهام الوظيفية المطلوبة لكل تخصص برجاء زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech

يمكن التقديم لفرص العمل التي أعلنت عنها وزارة الهجرة عن طريق ملء هذه الاستمارة:

https://bit.ly/ApplicationFormElectronicsTechnicians

وإرسالها إلى THAMM@EMIGRATION.GOV.EG قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات وهو السبت 25 سبتمبر.

وستجد كافة التفاصيل الخاصة بمعايير الاختيار ومزايا البرنامج وإرشادات عملية التقديم وعملية الاختيار مذكورة في الاستمارة https://bit.ly/CompetencyProfilesElecTech

وجدير بالذكر، أنه لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد، على أن يتم ملء الاستمارة إلكترونيا فقط، وأنه سيتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الإعلان عن هذه الفرص في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي، من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا «THAMM» بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية ودولية، والذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية وتنقل اليد العاملة بين الدول.

كما تأتي هذه الفرص من العمل بالخارج، في إطار تنفيذ البرنامج لآلية تنقل للتدريب والعمل في ألمانيا، الذي تنفذه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج «MoSEEEA»، جنبًا إلى جنب مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية «BA»، وبالتعاون مع وزارات القوي العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي.